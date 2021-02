Pustne šeme so letos poleg zime odganjale tudi korono

Pustna nedelja je dan, ko so Slovenijo navadno preplavile pustne maske. A letos je popolnoma drugačna. Še vedno smo vsi v maskah, a ne pustnih. Zato pa se je pust preselil na splet. Vse večje pustne povorke smo lahko tako spremljali kar s kavča. Kljub vsemu so kurenti, Butalci, Lauferji in tudi mnogi drugi pustni liki opravili svoje delo. Odganjali so zimo, letos pa odganjajo tudi koronavirus.

