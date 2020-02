Pustni torek čas za veselje, rajanje in krofe

V Žitu, kjer letno naredijo približno štiri milijone krofov, jih bodo v pustnem času letos tako kot lani spekli približno dva milijona. Medtem ko nekatere pekarne opažajo vse večje povpraševanje po veganskih in drugih alternativnih krofih, gredo pri Žitu najbolj v promet klasični, torej takšni, kot smo jih navajeni od doma - lepo zapečeni, s penasto sredico rumenkaste barve in čim večjim venčkom, "kranclom", hkrati pa niso preveč sladki. Gre za krof iz bele pšenične moke s klasičnim polnilom iz marelične marmelade in s posipom iz belega mletega sladkorja, so navedli za STA.

Krofe so lani pekli tudi iz pirine moke, ki imajo bolj naraven in manj sladek okus, vendar se niso dobro prodajali. Tako ga letos ni več v njihovi ponudbi. Prav tako nimajo krofov za ljudi z alergijami.