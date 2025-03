Pustno rajanje v Novi Gorici in dva posebna krofa

Pustni torek je vrhunec pustnega rajanja. Veselo je bilo tudi v Novi Gorici, na osrednjem trgu, kjer so v pustnih maskah rajali najmlajši, pa tudi malo starejši. Tudi predstavo so si lahko ogledali, najboljše maske pa so nagradili. Poleg mask si pusta seveda ne moremo predstavljati brez tradicionalne sladice – pustnih krofov. Slovenci jih obožujemo. Prodaja te mastne sladice se v tem času poveča za petkrat, v pekarnah jih ocvrejo na tisoče. A le dva sta letos zelo posebna.