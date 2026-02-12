Pustno vreme: spust temperatur pod ledišče, možno tudi sneženje

Pust pregovorno odganja zimo ... pa mu jo bo uspelo pregnati že ta konec tedna? Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) se bodo temperature v petek popoldan ob relativno sončnem vremenu marsikje povzpele nad 10 stopinj Celzija.
V soboto se bo nato dež čez dan od zahoda širil proti vzhodu, zaradi oblačnosti in dežja pa bodo padle tudi temperature. Popoldanska temperatura bo tako večinoma ostala malo pod 10 stopinjami Celzija.
Še nekoliko hladnejša bo nedelja, ko bo po podatkih Arsa k nam od severovzhoda dotekal hladnejši in postopno bolj suh zrak. V notranjosti se bodo tako temperature kljub deloma sončnem vremenu večinoma gibale okoli pet stopinj Celzija. Le na Primorskem se bodo ob burji povzpele do 12 stopinj Celzija.
Z novim tednom znova pod ničlo
V ponedeljek zjutraj se bo živo srebro po daljšem času znova spustilo nekaj stopinj pod ničlo. "Tudi čez dan bo ob razmeroma oblačnem vremenu večinoma le malenkost nad lediščem, možna bo celo kakšna snežna ploha," napovedujejo meteorologi.
Na pustni torek zjutraj se bodo nizke temperature nadaljevale, a čez dan se bo vseeno nekoliko otoplilo. Večinoma se bodo temperature gibale med petimi in devetimi stopinjami Celzija.
V nadaljevanju tedna se bo vreme spreminjalo, temperature bodo nihale. "Ne pričakujemo niti hudega mraza niti posebej visokih temperatur," pravijo pri Arsu.
Tudi sneženja po nižinah, kot kaže, v prvem tednu šolskih počitnic ne bo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.