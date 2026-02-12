Naslovnica
Slovenija

Pustno vreme: spust temperatur pod ledišče, možno tudi sneženje

Ljubljana, 12. 02. 2026 12.04 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Zima

Čeprav tudi na Agenciji RS za okolje priznavajo, da zadnji dnevi bolj kot na zimo spominjajo na zgodnjo pomlad, pa obenem opozarjajo, da je toplota v februarju pogosto varljiva, vreme pa se lahko hitro spremeni.

Pust pregovorno odganja zimo ... pa mu jo bo uspelo pregnati že ta konec tedna? Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) se bodo temperature v petek popoldan ob relativno sončnem vremenu marsikje povzpele nad 10 stopinj Celzija.

V soboto se bo nato dež čez dan od zahoda širil proti vzhodu, zaradi oblačnosti in dežja pa bodo padle tudi temperature. Popoldanska temperatura bo tako večinoma ostala malo pod 10 stopinjami Celzija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še nekoliko hladnejša bo nedelja, ko bo po podatkih Arsa k nam od severovzhoda dotekal hladnejši in postopno bolj suh zrak. V notranjosti se bodo tako temperature kljub deloma sončnem vremenu večinoma gibale okoli pet stopinj Celzija. Le na Primorskem se bodo ob burji povzpele do 12 stopinj Celzija.

Z novim tednom znova pod ničlo

V ponedeljek zjutraj se bo živo srebro po daljšem času znova spustilo nekaj stopinj pod ničlo. "Tudi čez dan bo ob razmeroma oblačnem vremenu večinoma le malenkost nad lediščem, možna bo celo kakšna snežna ploha," napovedujejo meteorologi.

Na pustni torek zjutraj se bodo nizke temperature nadaljevale, a čez dan se bo vseeno nekoliko otoplilo. Večinoma se bodo temperature gibale med petimi in devetimi stopinjami Celzija.

V nadaljevanju tedna se bo vreme spreminjalo, temperature bodo nihale. "Ne pričakujemo niti hudega mraza niti posebej visokih temperatur," pravijo pri Arsu.

Tudi sneženja po nižinah, kot kaže, v prvem tednu šolskih počitnic ne bo.

vreme vremenska napoved temperature pust

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Frzenk
12. 02. 2026 13.29
uf se že tresemo
Odgovori
0 0
Lujzek Biber
12. 02. 2026 12.33
Evo smo zrihtal za vas. Vse da bo. Laufamo
Odgovori
-4
0 4
Verus
12. 02. 2026 12.56
Kaj misliš s tem "laufamo", ko pišeš? Nikoli ne razumem tvojih komentarjev in res me zanima, kaj točno misliš, ko pišeš komentar. Ne vzemi tega kot napad ali kritiko
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
12. 02. 2026 13.05
tudi jaz ne. pa šponanje in podobno
Odgovori
0 0
bibaleze
