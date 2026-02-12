Pustno vreme: spust temperatur pod ledišče, možno tudi sneženje

Pust pregovorno odganja zimo ... pa mu jo bo uspelo pregnati že ta konec tedna? Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) se bodo temperature v petek popoldan ob relativno sončnem vremenu marsikje povzpele nad 10 stopinj Celzija. V soboto se bo nato dež čez dan od zahoda širil proti vzhodu, zaradi oblačnosti in dežja pa bodo padle tudi temperature. Popoldanska temperatura bo tako večinoma ostala malo pod 10 stopinjami Celzija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Še nekoliko hladnejša bo nedelja, ko bo po podatkih Arsa k nam od severovzhoda dotekal hladnejši in postopno bolj suh zrak. V notranjosti se bodo tako temperature kljub deloma sončnem vremenu večinoma gibale okoli pet stopinj Celzija. Le na Primorskem se bodo ob burji povzpele do 12 stopinj Celzija.

Z novim tednom znova pod ničlo