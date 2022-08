Putin bo z milijonom rubljev nagradil vsako žensko, ki bo rodila 10 otrok

Rusijo veliko ljudi tudi zapustilo

Medtem je približno 75.300 ljudi Rusijo tudi zapustilo. Nekateri državljani so zbežali zaradi vojne z Ukrajino in domačega političnega zatiranja, po poročanju CNN-a kažejo podatki o migracijah in letih.

Vprašanje "Kako zapustiti Rusijo" je na googlovem brskalniku v prvem tednu po začetku invazije na Ukrajino v ruskem jeziku iskalo največ ljudi v zadnjih desetih letih. Od sredine februarja do začetka marca se je na Googlu za kar štirikrat povečalo tudi zanimanje Rusov za temo "emigracija". Skoraj podvojila so se iskanja besedne zveze "potovalne vize", iskanja besedne zveze "politični azil" pa so poskočila za več kot petkrat.

Med najbolj iskanimi destinacijami so bile marca Avstralija, Turčija in Izrael, poleg seveda Rusiji prijazne Srbije in Armenije, pa tudi Gruzije, ki so jo ruske enote napadle leta 2008.