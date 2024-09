'Putin ima načrt, Kitajska ima načrt, islamski radikalci imajo načrt. Mi pa nimamo načrta'

Na Bledu bo 2. in 3. septembra potekal 19. Blejski strateški forum. "Svet vzporednih resničnosti" je letošnja tema. "V času, ko se mednarodna družba sooča s ciklom tekmovalnosti, negotovosti in antagonizmom, ki se izražajo v nestabilnosti, nasilju in konfliktih, so potrebne trajnostne rešitve. Zavedanje, da živimo v svetu vzporednih resničnosti, nas spodbuja k združevanju teh resničnosti v korist skupnega dobrega," pravijo organizatorji.

OGLAS

Bled iz zraka FOTO: Dreamstime icon-expand

"Dejstvo je, da smo priča precej hitremu in na trenutke brutalnemu razpadu svetovnega multilateralnega sistema, ruska agresija na Ukrajino in bližnjevzhodni konflikt, ki je prerasel v humanitarno katastrofo, kažeta vso nemoč mednarodne skupnosti, da pride do ustreznih premikov proti zagotavljanju globalne varnosti in stabilnosti. Multilateralno dogovarjanje je zamenjala multipluralnost oziroma regionalno in interesno povezovanje različnih držav, ki med seboj tekmujejo in vse manj sodelujejo," ocenjujejo. Letošnji Blejski strateški forum naj bi tako ponudil "inkluzivno platformo, kjer so različni glasovi, pogledi in razmišljanja ključnih igralcev v globalnem multilateralnem okolju slišani in upoštevani". Prvi dan foruma bodo na programu razprave o aktualnih vprašanjih, med drugim o vojni v Gazi in Ukrajini ter prihodnost Evrope, drugi dan pa bo posvečen pogledu v prihodnost. Prihaja kar nekaj zanimivih gostov. V uvodnem delu bo nastopila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsednica EK bo sicer še pred začetkom foruma s premierjem Robertom Golobom obiskala območja na Koroškem, ki so jih prizadele lanske hude poplave. Na panelu voditeljev naj bi letos poleg Goloba sodelovali še premierji Hrvaške, Albanije in Črne gore, Andrej Plenković, Edi Rama in Milojko Spajić, morda pa tudi srbski premier Miloš Vučević. Prihaja vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julija Navalna. Podelili ji bodo tudi posebno nagrado BSF.

Paralelna realnost FOTO: Shutterstock icon-expand

Svobodni svet trpi za boleznijo pomanjkanja volje: "Putin čuti te slabosti in jih izkorišča" Zanimiv vpogled v to, kaj nas čaka na letošnjem forumu, ponuja že publikacija Bled Strategic Times. Gari Kasparov, nekdanji ruski šahovski velemojster, politični aktivist in pisatelj v svojem prispevku opozarja, da smo v globalni vojni za demokracijo. "Danes ima svobodni svet odločilno vojaško in gospodarsko prednost, nima pa politične volje, da to uporabi," ocenjuje. "Ne trpi zaradi geopolitičnih ovir za delovanje, ampak za boleznijo pomanjkanja volje." Nadaljuje, da svobodni svet hromi pomanjkanje usmeritve in politične domišljije s strani voditeljev. Prav tako pa je okužen s pohlepom in usmerjen v kovanje kratkoročnih dobičkov. "Putin čuti te slabosti in jih izkorišča. Razume igranje na delitve znotraj svobodnega sveta." Meni, da je odsotnost močnih voditeljev ustvarila odprt prostor: "Zapustitev odra pa nikoli ne prinese rezultatov v obliki moralno nevtralnega vakuuma. Vsak prazen prostor bodo neizogibno zapolnile druge sile." In poudarja: "Leta šibkosti – od Obame do Trumpa in Bidna so dovolila nadaljevanje krhanja demokracije po vsem svetu." Po njegovem zato ni nič čudnega, da je ameriška volilna pokrajina takšna, kot je, da se dogajajo konflikti v Gazi in Ukrajini, ne čudi ga napredovanje neliberalnih sil v Afriki, kjer je ameriški umik pustil vakuum in sta Kitajska Rusija hitro zapolnili prostor - v upanju na bogastva, ki jih skriva celina. "Sporočilo je jasno. Smo v vojni. In to je globalna vojna. Globalizacije ni mogoče zavrteti nazaj. Moramo priznati, da nimamo druge izbire, kot da ukrepamo, ne moremo si zamašiti ušes in vtakniti glave v pesek. Putin ima načrt, Kitajska ima načrt, islamski radikalci imajo načrt. Mi pa nimamo načrta. Vsaj še ne."

Različni svetovi FOTO: Shutterstock icon-expand

Kitajska kot mirovni posrednik? "Najpomembnejša centrifugalna sila je ambicija Kitajske po oblikovanju alternativnega mednarodnega reda" Henry Huiyao Wang, svetovalec in ustanovitelj centra za Kitajsko in globalizacijo pa medtem meni, da smo vstopili v multipolarni svet in Kitajska je postala ključni igralec, ki izkorišča svojo ekonomsko moč in diplomatske spretnosti. To pa pomeni, da Kitajska vse bolj stopa v ospredje tudi kot posrednica v vojnah. "Ta vpliv ne izvira le iz gospodarske moči, temveč je odraz prefinjenega pristopa k diplomaciji, ki je zasidran v načelih miroljubnega sobivanja in medsebojnega spoštovanja," je prepričan. Prejšnji mesec se je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba srečal s svojim kitajskim kolegom, ki je izrazil željo po političnem končanju konflikta. In poudaril, da je Kitajska je glavni uvoznik ukrajinskih kmetijskih proizvodov, po drugi strani pa glavna trgovinska partnerica Rusije, kar da še utrjuje njeno vlogo nevtralnega posrednika. "Kitajska gospodarska diplomacija je dosegla tudi opazen uspeh pred enim letom, ko je posredovala pri obnovi vezi med dolgoletnima tekmecema Iranom in Savdsko Arabijo," še izpostavlja. "Kitajska lahko igra tudi pomembno vlogo pri spodbujanju mirne rešitve krize v Gazi in ponuja pot k dialogu tam, kjer je tradicionalna diplomacija zatajila," meni. A po drugi strani nam grozi konflikt nekje drugje, pa med drugim izpostavlja južnokorejski strokovnjak Kak Su Šin. "Najpomembnejša centrifugalna sila je ambicija Kitajske po oblikovanju alternativnega mednarodnega reda." Izpostavlja, da se je Kitajska združila z Rusijo in obrobnimi državami, kot so Iran, Severna Koreja in Venezuela, ki si delijo sovražnost do liberalnih mednarodni red. Razvijajoče se države na globalnem jugu, ki so, tako kot Kitajska, žele sadove globalizacije, pa zdaj tvorijo tretji steber na svetovnem prizorišču, čeprav nimajo skupne ideologije oziroma skušajo predvsem iskati koristi zase v konfrontaciji globalnega zahoda in vzhoda. Hkrati pa, opozarja, doživljamo številne "mega spremembe", ki so med seboj tesno povezane. Pandemija covida-19 je že povzročil opustošenje in lahko napoveduje naraščanje pogostost in resnost podobnih pandemij. Globalno segrevanje zahteva globalno ukrepanje za zmanjšanje toplogrednih plinov, četrta industrijska revolucija, ki jo poganja digitalna transformacija, pa spreminja obris geoekonomije, kjer se poudarja pomen novih tehnologij v gospodarstvu in njihovo poglabljajočo se povezavo z varnostjo. "Zmanjševanje prebivalstva v razvitih državah bo še en vir dolgoročnih premikov moči. Znajdemo se torej v mračni, nestanovitni mednarodni skupnosti." "V obdobju po hladni vojni je Indo-Pacifik postal ključna regija zaradi naraščajoče gospodarske in geostrateške teže. Delež azijskega BDP v svetovnem gospodarstvu se bo po napovedih povečal z današnjih 48 odstotkov na 58 odstotkov odstotkov leta 2030." A znotrajregionalno ravnotežje moči po vzoru Evrope po njegovem tam ni mogoče, saj da ni mogoče zaustaviti ambicije Pekinga, da si podredi celotno regijo. "V globalnem smislu je Indo-Pacifik najpomembnejši pri določanju prihodnjega poteka rivalstva med ZDA in Kitajsko. Strateški cilj Pekinga je izbrisati vse sledi ZDA." Na tej geopolitični prelomnici ležijo Korejski polotok, Tajvanska ožina in Južnokitajsko morje. Poleg tega jedrska grožnja v regiji opazno raste zaradi severnokorejskega jedrskega programa. Indo-Pacifik pa je tudi poln številnih potencialnih konfliktov, ki izhajajo iz zgodovinskih sovražnosti, ozemeljskih in pomorskih sporov ter nacionalizma. Kaj je mogoče storiti za zagotovitev miru in blaginje v Indo-Pacifiku ob neštetih prihodnjih tveganjih in izzivih, se sprašuje avtor. "Najpomembnejša prednostna naloga je, da preprečiti strateško tekmovanje med Washingtonom in Pekingom, ki bi vodilo v odprto vojno. Vse glavne zainteresirane strani v regiji morajo združiti moči, da bi dosegle minimalni kodeks ravnanja za zaščito miru, svobode in blaginje v regiji."

Zastava ZDA in Kitajske FOTO: Shutterstock icon-expand