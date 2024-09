Putin ji je ubil moža, zdaj ima za evropske politike samo eno vprašanje: Kakšna je vaša strategija?

Po njeni oceni, trenutno obstaja le linija ukrepanja: "Države so zoper Rusijo uvedle več vrst sankcij, takšne proti osebam, sektorjem ... Ampak istočasno večina ne razume, zakaj so bile uvedene, kakšen je končni cilj in s kakšno hitrostjo prispevajo k zlomu Putinovega režima. Seveda, kako pa bi naj to razumeli, če pa ni velike slike, preko katere bi lahko vse skupaj ocenjevali? Brez strategije je nemogoče sprejemati smiselne taktične odločitve. Strategija namreč postavi okvirje za ocenjevanje odločitev."

"A kako pridemo do takšne države? Od kod bo prišla? Rada bi vam zastavila preprosto vprašanje - kakšna je evropska strategija za Rusijo? Ne govorim o trenutnih sankcijah, regulaciji, omejitvah in podobnem. Zanima me strategija. Kakšna je? Jo je mogoče strniti v tri ali štiri stavke?"

Ocenila je, da gre za odlično priložnost, da nagovori ljudi, ki so v središču sprejemanja strateških odločitev. "Dogodki v zadnjem letu so se odvijali z alarmantno hitrostjo in razmere se tako hitro spreminjajo, da je potrebno hitro sprejemanje številnih taktičnih odločitev. Tukaj ste, ker ste v tem dobri. Zaupali so vam upravljanje z izzivi dananšnjega sveta."

Kaj pa Rusija, se je vprašala. "Imamo tiste, ki predlagajo, da damo Putinu vse, kar hoče, sklenemo mir pod njegovimi pogoji in se vrnemo v običajne tirnice, vključno s kupovanjem nafte in plina. Ampak ti ne morejo pojasniti, zakaj bi se Putin držal tega dogovora, če pa se ne drži drugih." Izpostavila je tudi tiste, ki menijo, da Putin v Rusiji uživa veliko podporo: "Ampak ne znajo pojasniti, zakaj se število političnih zapornikov vsak dan veča. Ali pa zakaj se vse več ljudi izseljuje. Ne vedo niti povedati, kako podpreti tiste, ki nasprotujejo vojni. Potem pa so tukaj še tisti, ki predlagajo razkosanje naše velike države na manjše enote, čeprav ne znajo pojasniti, zakaj naj bi umetno razdelili ljudi z istim ozadjem in kulturo. Niti ne povedo, kako naj bi potekal takšen proces!"

Dejala je, da je očitno veliko mnenj, ni pa strategije. "Seveda je težko doseči kompromis pri tako različnih mnenjih, ampak sklepanje kompromisa je naloga za politike. Ne glede na to, kaj prinaša evropska prihodnost, Rusija bo del tega. Ne glede na to, kaj prihodnost prinaša Rusiji, bo to povezano z Evropo. Ne moremo zapreti oči pa bo Rusija izginila. Ne moremo zapreti oči pa bo izginil Putinov režim. Sestaviti moramo načrt in mu slediti! Seveda pa strategija za Rusijo ne more biti razvita brez Rusije. Mora vključevati del ruske civilne družbe, ki nasprotuje Putinu. Gre za Ruse, ki delujejo na demokratičnih in evropskih načelih, ki protestirajo proti vojni in se borijo proti Putinovi diktaturi, pri tem pa tvegajo svobodo in življenja."

Dejala je, da jo v zadnjih mesecih na vsakem sestanku vprašajo - kako pa lahko pomagamo? "To je moj odgovor: sestavimo strategijo in jo začnimo implementirati. Rusija naj postane demokratična, evropska država znotraj svojih mednarodno priznanih meja. To se ne more zgoditi, dokler je na oblasti zločinski režim Putina. Skupaj se bomo torej borili, da odstranimo to oviro miru in svobode. Se sliši preprosto? Strategije ne smejo biti zapletene, ampak jasne. Ponuditi morajo navodila - torej - podprite ruske borce za človekove pravice, neodvisne medije, civilno družbo. Ne podpirajte pa tistih, ki propagirajo sovraštvo do Rusije. Razlikujete med Rusijo in Putinom. Ne pogajajte se s Putinom kot da je legitimen, demokratično izvoljen voditelj. Podpirajte Ukrajino pri njeni obrambi. Ne sodelujte pri Putinovi propagandi. Sporazumeti se torej moramo o tem, kakšno Rusijo želimo po Putinu. Potem bo lažje, odločitve bodo učinkovitejše, prihodnost, ki si jo želimo, pa bo prišla prej."