Putin: Rusija bi lahko obnovila dobavo plina po Severnem toku 2

Vladimir Putin je med nastopom na ruskem tednu energetike v Moskvi povedal, da je plinovod Severni tok 2, ki povezuje Rusijo z Nemčijo prek Baltskega morja in je že v celoti zgrajen, mogoče popraviti, tako da bi plin lahko ponovno stekel v Evropo.

Na plinovodih Severni tok 1 in 2 so septembra potrdili štiri puščanja. Do dveh uhajanj je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da sta puščanja povzročili najmanj dve podvodni eksploziji, enakovredni detonaciji več sto kilogramov eksploziva.

Več držav je prepričanih, da je šlo pri poškodovanju plinovoda za namerno dejanje, pri čemer so nekateri prst uperili proti Moskvi. Tudi Putin je danes ponovil, da je na plinovodih šlo za sabotažo in jo označil za dejanje mednarodnega terorizma.