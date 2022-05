Putin se je Izraelu opravičil zaradi izjav Lavrova, da je imel Hitler tudi judovsko kri

"Premier je sprejel opravičilo predsednika Putina zaradi izjav Lavrova ter se mu zahvalil, ker je pojasnil svoje stališče glede judovskega naroda in holokavsta," piše v izjavi, ki jo je danes objavil urad izraelskega premierja.

Iz Kremlja pa so sporočili, da je Putin v pogovoru poudaril prijateljske odnose med Rusijo in Izraelom. Tema pogovora so bile tudi razmere v Ukrajini.

Zaradi izjave Lavrova o Hitlerjevi judovski krvi je Tel Aviv od Moskve zahteval opravičilo, izraelsko zunanje ministrstvo pa je na pogovor pozvalo ruskega veleposlanika v Izraelu.