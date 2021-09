QR-kode enkrat cepljenih prebolevnikov zdaj veljavne

Kot smo poročali, birokratske zagate in vladni ukrepi, ki so sprejeti čez noč, že dobro leto povzročajo nemalo negodovanja. Še en nesmisel se je zgodil, ko je vlada spremenila pogoje za polno cepljene, pri čemer je status prebolevnika z osmih skrajšala na šest mesecev, kot je veljalo kar nekaj mesecev. S tem prebolevniki, cepljeni z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 med šestim in osmim mesecem po potrjeni okužbi, niso več veljali za polno cepljene, s svojim covidnim potrdilom, izdanim pred 15. septembrom, pa niso izpolnjevali pogoja PCT.

Na to so se danes odzvali na NIJZ, kjer so pojasnili, da je do nedavnega veljalo, da se kot dokazilo o prebolevnosti šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 240 dni. Z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom z dne 14. 9. 2021 se je v odloku poenotil način dokazovanja prebolevnosti s smernicami EU.

To pomeni, da se kot dokazilo o prebolevnosti šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. Večina članic EU kot dokazilo o prebolevnosti namreč šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. Vse, ki so bolezen preboleli, tudi pozivajo, da se cepijo v časovnem okviru 180 dni, izpostavljajo na NIJZ.