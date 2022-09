Rabljeni telefoni v 2023 prinašajo milijonske dobičke - Kaj lahko imate od tega vi?

Rabljeni telefoni v letu 2023 predstavljajo dobičkonosen posel. Amazon se s prodajo rabljenih telefonov ukvarja že od leta 2015, ena odmevnejših zgodb uspeha pa je zgodba finca Samija Marttinena. Ko je 7 let nazaj preko spleta kupil rabljen telefon, je bil žrtev prevare. Dogodek je prijavil policiji, kjer so mu razkrili, da je takih primerov vsak dan več in da so tovrstne goljufije zelo pogoste. Zato se je začel spraševati, če lahko z zanesljivo prodajo obnovljenih rabljenih telefonov naredi donosen posel.

Tako je leta 2016 ustanovil podjetje Swappie in si zadal cilj, da bi nakup rabljenega telefona za povprečnega uporabnika postal nekaj tako običajnega kot nakup rabljenega avta. Kot kaže, se njegov cilj uresničuje, saj je njegovo podjetje lani podvojilo 98-milijonske prihodke iz leta 2020.

Vsekakor pa iznajdljivi Finec ni edini, ki se mu je porodila tovrstna ideja. Tovarniško obnovljeni rabljeni telefoni so v ZDA, Evropi in drugih večjih trgih v zadnjem času vedno bolj priljubljeni.

Francosko podjetje za prodajo obnovljenih rabljenih telefonov Back Market je februarja letos doseglo vrednost vrtoglavih 5,6 milijarde evrov. Zagonsko podjetje naših sosedov z Dunaja, Refurbed, pa je lani s prodajo obnovljenih telefonov naredilo za 100 milijonov evrov prometa.

Analitiki napovedujejo strmo rast trga tudi v naslednjih letih - od leta 2021 pa do 2026 naj bi se globalni trg obnovljenih rabljenih telefonov povečal za kar 45 milijard evrov ( vir ).

Kaj so obnovljeni rabljeni telefoni in zakaj se vedno več ljudi odloča zanje?

Obnovljen telefon ima prejšnjega lastnika, vendar ga v nasprotju z rabljenim telefonom, ki ga prodaja posameznik, ponuja licenciran prodajalec, ki ga temeljito pregleda, ga po potrebi popravi in zagotovi, da ustreza visokim standardom.

Eden izmed razlogov za veliko povpraševanje po obnovljenih rabljenih telefonih je inflacija in višje cene življenjskih potrebščin ter bencina in nafte. Potrošniki si danes težje privoščijo nakup popolnoma nove naprave. Z nakupom obnovljenega rabljenega telefona lahko namreč prihranite do -40 %, kar v nekaterih primerih nanese tudi do 400 € - čeprav tak telefon ni nič slabši kot nov.

Poleg tega so potrošniki vedno bolj ozaveščeni o negativnem vplivu elektronskih odpadkov na okolje, zato se želijo izogniti nastajanju dodatnih nevarnih odpadkov. Izdelava novega telefona proizvede kar 200 g odpadkov, ki onesnažujejo naš planet, pri procesu pa se porabi tudi približno 98.936 litrov vode.

Obnovljeni telefon tako daje potrošnikom možnost, da svoj aparat nadgradijo na okolju (in denarnici) bolj prijazen način in tako prispevajo k trajnostni ekonomiji in h krožnemu gospodarstvu.

Ali v Sloveniji obstaja pooblaščen trgovec obnovljenih rabljenih telefonov?

Tuji ponudniki, kot sta Swappie in Back Market, nedvomno ponujajo kakovostno storitev in veliko izbiro obnovljenih naprav. Vendar pa dejstvo, da delujejo izven naših meja, zakomplicira in podaljša postopek servisnega popravila ali menjave aparata, če ta neha delovati. Navsezadnje si danes težko privoščimo biti več dni ali celo tednov brez naše najpogosteje rabljene naprave.

Zato bi se večina kupcev raje odločila za obnovljen rabljen telefon preko zaupanja vrednega prodajalca z garancijo in možnostjo servisa v Sloveniji. Pri nas je eden večjih igralcev na trgu REBORN, znamka večkrat nagrajenega podjetja gizzmo.si, ki deluje že od leta 2013.

Mirza Redžematovič, vodja servisnega oddelka in produktni vodja pri gizzmo.si, pravi: "V zadnjih mesecih beležimo ogromno povpraševanje po obnovljenih telefonih. Ljudje so se začeli zavedati, da lahko za veliko manj denarja dobijo enako dober vrhunski telefon, kot če bi kupili novega."

Največ povpraševanja je po modelih iPhone SE (2020), iPhone XS, in iPhone 11: "Kljub temu, da so prišli v prodajo nekaj let nazaj, so razlike med posameznimi generacijami telefonov vse manjše. Iz leta v leto prihajajo ven novi modeli, specifikacije pa niso dosti boljše kot leto prej. Stranke lahko odštejejo 1200 € za najnovejši model iPhone, ali pa za trikrat manjši znesek dobijo takega, ki deluje enako dobro in ima po specifikacijah zelo podobno kamero in baterijo."

Poudarja tudi, da je vedno več zanimanja s strani podjetij, ki želijo znižati stroške in z zavestnim poslovanjem prizanesti okolju, obenem pa bi radi zaposlenim zagotovili kakovostne telefone.

Pri REBORN vam zagotavljajo napravo, ki je bila tovarniško obnovljena in očiščena ter je prestala strogo testiranje za 56 možnih pomanjkljivosti - od kamere pa do najmanjših rež ter senzorjev. Prav tako iz nje izbrišejo popolnoma vse podatke, zato med brskanjem ni nobenega sledu o prejšnjem uporabniku.

Na splošno pa naprave delijo v 3 razrede: odlično ohranjene, zelo dobro ohranjene in dobro ohranjene. Vse delujejo brezhibno, je pa na napravah z oznako dobro in zelo dobro tu in tam možno opaziti kakšno minimalno prasko.