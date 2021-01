V Zastavljalnici in odkupovalnici Ljubljana, že od leta 2013 skrbimo, da vam zagotavljamo hitro, strokovno in diskretno storitev zastavitve in odkupa različnih premičnin. Naše vodilo je odličnost, zato strmimo k individualnemu pristopu, saj iz preteklih izkušenj vemo, da je vsaka stranka zgodba zase. »Obstajamo zaradi vas!« je interni slogan katerega se zavedamo in držimo, saj vemo, da je temelj dolgoročnega uspeha zadovoljna stranka, ki ostaja stranka na dolgi rok.



Zaradi raznolikost predmetov, ki jih prejmemo od vas za odkup, zastavitev ali cenitev mora biti naša ekipa sestavljena iz posameznikov z različnimi znanji, veščinami in spretnostmi, da vam ne glede na prinešen predmet lahko zagotovimo strokovno oceno. Za predmete visokih vrednosti in predmete katere zaradi specifičnosti ne moramo oceniti v hipu, pa sodelujemo s številnimi domačimi in tujimi strokovnimi sodelavci iz področji gemologije, umetnostne zgodovine, urarstva in numizmatike.

Ne glede na predmet in ne glede na višino zneska, naša zaveza ostaja enaka našemu sloganu, »Vaša najhitrejša pot do gotovine!«.

Kam, če ne k nam… v Zastavljalnico Ljubljana!