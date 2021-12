Race, labodi in druge ptice pogosto žrtve nepravilno odvrženih trnkov in laksa

Žrtve malomarnosti ribičev ter njihovih nepravilno odvrženih trnkov in laksa so pogosto živali, ki bivajo v okolici ribiških lovišč. Ob Blejskem jezeru so tako znova našli raco mlakarico, ki je imela v kljunu zataknjen ribiški trnek. Najditelji so ptico sicer rešili in ji iz kože na spodnji čeljusti odstranili ribiško vabo, a Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ob navedenem dogodku opozarja, da takšni primeri niso redkost niti v drugih delih Slovenije.

Bralec, ki želi ostati neimenovan, nam je posredoval fotografije race mlakarice, ki je imela v kljunu zataknjen ribiški trnek. Kot je zapisal, je trnek raci prebodel kožo na spodnji čeljusti: "Odstranitev je bila izjemno zahtevna, saj je bilo najprej treba odstraniti zalustnik, ki onemogoča izvlek trnka." Raco je po uspešni osvoboditvi vrnil v naravo. Bralec ob tem opozarja, da to ni prvi primer, ko je nepravilno odvržena ribiška oprema poškodovala katero od jezerskih ptic. Kot pravi, je namreč že večkrat opazil raco ali laboda, ki je imel v telo zapičen trnek ali pa je imel okoli nog in peruti zavozlan ribiški laks. Na problematiko ob tem opozarja tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. "Glede omenjene problematike na območju Bleda smo bili že večkrat opozorjeni. Primeri najdenih mlakaric in labodov grbcev niso redki," pritrjujejo. icon-expand FOTO: Bralec icon-chevron-left icon-chevron-right Društvo ob tem poudarja, da takšni primeri niso redkost niti v preostali Sloveniji: "Več takšnih primerov beležimo tudi na območju Koseškega bajerja v Ljubljani, jezera Bobovek pri Kranju, Ptujskega jezera, Hraških mlak pri Zbiljah, Velenjskega jezera in drugje." Žrtve nepravilno odvrženih trnkov in laksa pa niso le race mlakarice in labodi, temveč tudi sive čaplje, rumenonogi galebi, čopaste črnice, rečni galebi, vodomci, veliki žagarji in tudi bele štorklje, naštejejo. Kot pravijo, jim je veliko primerov, ko je imela ptica okoli telesa zapleten laks ali pa ji je trnek prebodel telo, uspelo rešiti samim. "V takšnih primerih laks odstrižemo s škarjami, trnku pa odstranimo zalustnik s kleščami," pojasnjujejo. Kadar ptica trnek pogoltne, pa je nujno potrebna veterinarska pomoč, poudarjajo. Če ljudje v naravi opazijo ptico, ki ima v telo zapičen trnek ali pa je njeno telo zavito v laks, lahko skušajo živali pomagati tudi sami, pravijo v društvu. "A pri tem je potrebna previdnost, da ptici po nepotrebnem ne povzročijo še večje rane ali tudi raztrganine," opozarjajo in svetujejo, da se pred tem v vsakem primeru posvetujejo s strokovnjaki.