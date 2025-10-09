Racija na Peršmanovi domačiji stala več kot 14.700 evrov

Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva je v štiriurni obsežni akciji sodelovalo 20 policistov z deželnega policijskega direktorata Koroške, okrajne uprave v Velikovcu in Zveznega urada za tujce in azil. Razmerje je bilo tako en policist na pet obravnavanih udeležencev tabora.

Načrtovanje, priprava, izvedba in nadaljnje ukrepanje v okviru operacije so zahtevali skoraj 332 delovnih ur. Skupni stroški so bili ocenjeni na 14.727 evrov, od tega je uporaba policijskega helikopterja stala 1241 evrov.

Odločitev, da bo operacija v nedeljo, čeprav se je tabor nadaljeval tudi v naslednjih dveh dneh, je sprejel vodja akcije ob upoštevanju celotne ocene situacije, je pojasnil Gerhard Karner. Glede prijave zaradi kršitve zakona o varstvu narave in zakona o kampiranju, ki je sprožila akcijo, je povedal, da upravna enota Velikovec še ni zaključila pravne ocene upravnih prekrškov.