Racija na Peršmanovi domačiji stala več kot 14.700 evrov

Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva je v štiriurni obsežni akciji sodelovalo 20 policistov z deželnega policijskega direktorata Koroške, okrajne uprave v Velikovcu in Zveznega urada za tujce in azil. Razmerje je bilo tako en policist na pet obravnavanih udeležencev tabora.
Načrtovanje, priprava, izvedba in nadaljnje ukrepanje v okviru operacije so zahtevali skoraj 332 delovnih ur. Skupni stroški so bili ocenjeni na 14.727 evrov, od tega je uporaba policijskega helikopterja stala 1241 evrov.
Odločitev, da bo operacija v nedeljo, čeprav se je tabor nadaljeval tudi v naslednjih dveh dneh, je sprejel vodja akcije ob upoštevanju celotne ocene situacije, je pojasnil Gerhard Karner. Glede prijave zaradi kršitve zakona o varstvu narave in zakona o kampiranju, ki je sprožila akcijo, je povedal, da upravna enota Velikovec še ni zaključila pravne ocene upravnih prekrškov.
Ozadje racije preiskuje posebna komisija, ki jo je imenovalo notranje ministrstvo. Po prvotnih napovedih naj bi poročilo pripravila do konca septembra, po najnovejših podatkih ministrstva pa naj bi ga predložili "nekaj dni pred avstrijskim državnim praznikom", ki ga obeležujejo 26. oktobra.
Racija na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov je močno odmevala, ker je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile 11 članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.
Na kraju tabora, ki je bil tarča racije, deluje muzej, ki se posveča ohranjanju spomina na nacistično nasilje, raziskovanju zgodovine odpora ter prenosu antifašističnih in demokratičnih vrednot na prihodnje generacije.
Slovenija je po incidentu izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi dogajanje raziskali ter podali pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je zaradi operacije na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije in avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto.
