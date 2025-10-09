Svetli način
Tujina

Racija na Peršmanovi domačiji stala več kot 14.700 evrov

Dunaj, 09. 10. 2025 16.59 | Posodobljeno pred 45 minutami

STA , Ti.Š.
Sporna policijska akcija 27. julija na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji je stala več kot 14.700 evrov, izhaja iz odgovora avstrijskega notranjega ministra Gerharda Karnerja na poslansko vprašanje.

Racija na antifašističnem taboru
Racija na antifašističnem taboru FOTO: POP TV

Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva je v štiriurni obsežni akciji sodelovalo 20 policistov z deželnega policijskega direktorata Koroške, okrajne uprave v Velikovcu in Zveznega urada za tujce in azil. Razmerje je bilo tako en policist na pet obravnavanih udeležencev tabora.

Načrtovanje, priprava, izvedba in nadaljnje ukrepanje v okviru operacije so zahtevali skoraj 332 delovnih ur. Skupni stroški so bili ocenjeni na 14.727 evrov, od tega je uporaba policijskega helikopterja stala 1241 evrov.

Odločitev, da bo operacija v nedeljo, čeprav se je tabor nadaljeval tudi v naslednjih dveh dneh, je sprejel vodja akcije ob upoštevanju celotne ocene situacije, je pojasnil Gerhard Karner. Glede prijave zaradi kršitve zakona o varstvu narave in zakona o kampiranju, ki je sprožila akcijo, je povedal, da upravna enota Velikovec še ni zaključila pravne ocene upravnih prekrškov.

Po raciji pri Peršmanu tožilstvo v Gradcu preiskuje sum zlorabe položaja

Ozadje racije preiskuje posebna komisija, ki jo je imenovalo notranje ministrstvo. Po prvotnih napovedih naj bi poročilo pripravila do konca septembra, po najnovejših podatkih ministrstva pa naj bi ga predložili "nekaj dni pred avstrijskim državnim praznikom", ki ga obeležujejo 26. oktobra.

Veleposlanik Štucin s koroškim deželnim glavarjem o raciji pri Peršmanu

Racija na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov je močno odmevala, ker je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile 11 članov slovenskih družin Kogoj in Sadovnik.

Na kraju tabora, ki je bil tarča racije, deluje muzej, ki se posveča ohranjanju spomina na nacistično nasilje, raziskovanju zgodovine odpora ter prenosu antifašističnih in demokratičnih vrednot na prihodnje generacije.

Slovenija je po incidentu izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi dogajanje raziskali ter podali pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je zaradi operacije na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije in avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto.

racija Peršmanova domačija Avstrija Gerhard Karner
Putin priznal vpletenost Rusije v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala

tornadotex
09. 10. 2025 17.44
Avstrijski prenapeteži napenjajo mišice.. so daleč od demokracije.
Influencer
09. 10. 2025 17.39
+2
pri nas bi ta helikopter stal najmanj 12 tisočakov , in KPK bi 3 leta kasneje ugotovila da je vse po pravilniku
vrzwta1
09. 10. 2025 17.34
+1
Sori, sam ti avstrijci niso gladki....
a res1
09. 10. 2025 17.17
+2
To se piše tako, kot, da drugače policisti sploh nebi dobili plače, če nebi bilo tega ali česa drugega.
vicente
09. 10. 2025 17.17
+4
1470 eur helikopter,dejmo si ga sposojat pri njh
knap11
09. 10. 2025 17.14
+2
Koliko časa rabijo Avstrijci za pripravo poročila? 3, 4, 5 mesecev? Pa tolk jih in njihov "delujiči" sistem nekateri zavedeni hujskači hvalite.
