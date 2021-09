Racman izpuščen iz pripora, plačal 800.000 evrov varščine

Informacijo o nakazilu varščine je časniku Večer potrdil Racmanov odvetnik Mitja Jelenič Novak , ki podjetnika brani skupaj z odvetnico Martino Žaucer Hrovatin . Sergej Racman je bil v priporu od novembra lani, ko so ga kanadski varnostni organi vrnili Sloveniji. Varščina je tako jamstvo, da ne bi zbežal in bi se redno udeleževal sodnih obravnav. Če bi namreč zbežal, bi država varščino obdržala.

Racman je prvoobtoženi v zadevi Marina, v kateri tožilstvo njemu in soobtoženim očita zlorabo prostitucije v klubu Marina pri Ajševici ter še druga kazniva dejanja, tudi pranje denarja in ponarejanje listin. Obtožnica jih bremeni, da naj bi zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi in tako na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev. Tako naj bi podjetje, ki se je tudi znašlo med obtoženimi, pridobilo za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.