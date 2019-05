Racman zanikal očitke o oškodovanju upnikov Koloseja

Tožilstvo Sergeju Racmanu očita, da je pred leti za 15 milijonov evrov prodal kompleks kinodvoran v ljubljanskem BTC družbi SIP nepremičnine, čeprav naj bi vedel, da je Kolosej insolventen in bo s tem oškodoval upnike. Kompleks je prodal s štiriletnim odložnim plačilnim rokom, to pa je zmotilo banke, ki so želele kompleks same zaseči in prodati.

Ker so po januarju 2015 najemniki prostorov v Koloseju najemnino plačevali novemu lastniku, je okrožna državna tožilka Renata Vodnjov prepričana, da je s tem Racman 36 upnikov oškodoval za približno dva milijona evrov, ki jih je družba SIP nepremičnine prejela iz naslova najemnin.