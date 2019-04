Racman, ki mu očitajo oškodovanje upnikov, krivde ne priznava

Po poročanju medijev naj bi Sergeja Racmana in Davorina Vidmarja kazensko ovadila NLB, in sicer zaradi prodaje kompleksa kinodvoran v ljubljanskem BTC, ki so jih Kolosej kinematografi prodali družbi SIP nepremičnine in s tem preprečili, da bi nepremičnino prodala banka, ki je imela s kompleksom zavarovanih več kot 12 milijonov evrov terjatev do Koloseja. Racman naj bi družbi stavbo izročil brez nadomestila ali odškodnine za uporabo objekta do plačila kupnine ter brez soglasja hipotekarnih upnikov.