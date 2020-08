Bi lahko Racmanu uspelo zaustaviti postopke izročitve Sloveniji?

Po prijetju razvpitega poslovneža Sergeja Racmana v Kanadi, ker ob kontroli prometa ob sebi ni imel vseh identifikacijskih dokumentov, so se zdaj začeli postopki za njegovo izročitev. A po mnenju ministrstva za pravosodje tega ne moremo pričakovati kaj kmalu, saj je Racmana policija prijela po naključju in ne na podlagi razpisane tiralice. Prav tako pa lahko Racman v Kanadi sproži postopke, s katerimi bo izročitev zakasnil.

Njegova fotografija je še vedno na spletni strani Interpola in tam bo Sergej Racmanz rdečo oznako tudi ostal, dokler ne bo predan Sloveniji. A pot od prijetja do izročitve ni tako preprosta. Racmana je namreč prijela kanadska imigrantska policija, zato so postopki drugačni. Ker ni bil prijet na podlagi mednarodne tiralice, postopek za izročitev ne more steči avtomatsko. Kot so zapisali na policiji, so o prijetju iskane osebe obvestili pristojne slovenske pravosodne organe, da bodo pripravili in poslali vso potrebno izročitveno dokumentacijo z namenom izročitve iskane osebe iz Kanade v Slovenijo.

Spomnimo: Savnarski klub naj bi moškim ponujal spolne storitve večinoma tujih deklet, ki naj bi bila v prostitucijo prisiljena. Takih deklet naj bi bilo več kot 400, v petih letih, ko je klub deloval, pa naj bi ga obiskalo skoraj 149 tisoč moških.

Tako mora zdaj najprej koprsko okrožno sodišče, ki je julija lani zanj razpisalo mednarodno tiralico, o tem sploh obvestiti Kanado, pojasnjuje Miha Šepec iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru: "Kanadsko sodišče more najprej odobriti, ali obstajajo pravni razlogi in pogoji, da se slovenskega državljana izroči nazaj Sloveniji, in ta pravni postopek lahko traja, odvisno od tega, koliko so aktivna in hitro delujejo njihova sodišča, koliko bo obdolženec tam uveljavljal pravna sredstva."

icon-expand Sergej Racman FOTO: Interpol