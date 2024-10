Račun za čiščenje skupnih prostorov v bloku znašal kar 7850 evrov

Zadnje dni se stanovalci Kusoldove ulice 12 pogovarjajo le še o položnicah. Najbolj jih je presenetil znesek za septembrsko čiščenje skupnih prostorov. "Če izračunamo položnice za naš blok, stane osnovno čiščenje 2200 evrov, potem še dodatno 5600 za dodatno, kar je skoraj 8000 evrov za mesečne stroške čiščenja skupnih prostorov. Zdi se mi absurdno," pravi anonimni sogovorec.

Da znesek za dodatno čiščenje znaša 5600 evrov, kar zajema odprto kolesarnico, odprte betonske stopnice in betonske hodnike, so stanovalci izvedeli šele po prejetju višje položnice. "Do sedaj je bila zaračunana položnica 20 evrov, torej nekje pet evrov po osebi, nazadnje je bila pa še postavka za dodatno čiščenje skupnih prostorov v višini skoraj 52 evrov," pojasni sogovorec.

"Prav bi bilo, da so o tem obveščeni. Bodisi s strani lastnika bodisi s strani upravnika," se strinja Boštjan Udovič z Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

"Gre za enkrat letno strojno čiščenje pohodnih površin, ki je navedeno v pogodbi o opravljanju upravniških storitev," razloži lastnik bloka Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, kjer so po našem povpraševanju ugotovili, prvič, da višina najemnikom zaračunanih stroškov nekoliko odstopa od dogovorjene: "Izvajalec je za storitev čiščenja po pomoti upravniku izstavil računa za storitev mesečnega in storitev enkrat letnega strojnega čiščenja za 165 stanovanj, namesto za 156 stanovanj, kolikor je dejansko stanovanj v tej soseski. Upravnik je posledično previsok znesek obračunal najemnikom." In drugič, da je upravnik stroške razdelil na število oseb v posameznem stanovanju, kar je povzročilo, da so bili najemnikom obračunani različno visoki stroški čiščenja.

"Glede na to, v kakšnih časih živimo, 50 evrov vsakemu nekaj pomeni," še zaključi naš anonimni sogovorec.

Da je prišlo do napake pri izračunu, potrdi tudi pristojni upravnik podjetja Zarja d. o. o., ki se stanovalcem opravičuje, neljubi primer pa bodo izkoristili za izboljšanje svojih storitev. Stanovalce bodo tako v kratkem obvestili o tem, kako bodo storjene napake rešili. Z Zbornice za poslovanje z nepremičninami pa tako lastnike kot najemnike stanovanj opozarjajo, naj se, še preden pride do zapletov, seznanijo s svojimi pravicami in dolžnostmi.