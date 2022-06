Račun za ogrevanje: s 5000 na 40.000 evrov

Skoraj 800-odstotno povečanje cen za ogrevanje. Je to normalno? To se še skoraj pol leta po prejeti položnici za elektriko ogorčen sprašuje direktor medgeneracijskega centra v Domžalah Primož Cimerman. "Decembra smo imeli račun za elektriko pet tisoč evrov, januarja 40 tisoč evrov. Najprej smo mislili, da je kakšna pomota. Seveda na trgu se dogajajo spremembe, vsi so govorili o inflacijah, tako da smo tudi pričakovali neko povečanje, vendar ne za 780 odstotkov," pojasni Cimerman.

A ne, ni šlo za pomoto in tako je bilo vodstvo postavljeno pred dejstvo, da jim ne preostane drugega, kot da zvišajo stroške stanovalcem. "Predlog smo dali na ministrstvo, za povečanje cene pa smo priložili račune. Položnice so dvignili za 15-25 procentov, to pomeni 200 evrov na stanovalca, samo zaradi tega, ker je toliko znesla elektrika."

In to je zgolj račun za elektriko za skupne prostore v centru. Stanovalci centra imajo namreč vsak v svojem varovanem stanovanju poseben števec. Iva Rejc, stanovalka, pove: "Jaz sem mislila, da je to pomota in sem se razburila in k sreči nimam nikogar takoj zraven, da bi ga nadrla." Občutke ob 200 evrov višjih stroških opiše stanovalka, ki jo skrbi, da bo kmalu vso pokojnino zapravila zgolj za plačevanje položnic. "Treba je vedeti, da imamo ogromno zdravstvenih problemov in zdaj se boš enostavno odpovedal terapiji ali pa ne vem čemu zato, da boš plačal samo te račune, to je pa zelo žalostno, če se bo to stopnjevalo, bomo končali na kruhu in vodi," še doda.

Da višanja stroškov na podlagi višjih cen elektrike stanovalci ne bodo več dolgo zmogli, se strinja direktor, saj približno polovici že zdaj stroške pomagajo kriti svojci. A kaj se bo zgodilo, ko tudi oni tega več ne bodo zmogli? "Zdaj jih imamo v domu na račun države, normalno. Kaj pa tisti, ki so koncesionarji, a jih bomo vrgli na cesto? Težko je, ne vemo, kaj bo, do česa bo prišlo," še pove Cimerman.

Zato upe za rešitev polagajo v novo ustvarjeno delovno skupino, ki se bo konkretno spopadala z draginjo. Računajo pa tudi na ministra za delo Luka Mesca, ki je že seznanjen s problematiko. Luka Mesec, minister za delo in socialne zadeve, miri: "Kot minister, ki je pristojen za dolgotrajno oskrbo, zagotavljam, da bomo na našem ministrstvu naredili vse, da se oskrbnine ne povišajo." Kako točno jim bo to uspelo, za zdaj še ni znano, bo pa tak ukrep zagotovo nujen, poudari direktor Cimerman, ker v nasprotnem primeru njihova usoda čaka vse DSO-je po Sloveniji.