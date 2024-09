Računalniki: plačati bo treba še 100.000 evrov za dostavo

Na ministrstvu so za TV Slovenija potrdili še en strošek, povezan z nakupom 13.000 računalnikov. Strošek dostave do upravičencev znaša 10,65 evra z DDV-jem na kos opreme. Za distribucijo 10.000 računalnikov naj bi tako ministrstvo odštelo dobrih 100.000 evrov. Šole so namreč računalnike prevzele same.

Na seji ni bilo članov iz vrst koalicijskih poslanskih skupin. "Moja želja je bila, da je ministrica na seji prisotna in da odgovarja na očitke. Če ima nekdo mirno in čisto vest, potem pride na sejo in polaga račune, če pa je nima, potem pa se skriva po sobanah DZ," je dejal predsednik komisije Jernej Vrtovec.

"Posledično to pomeni, da so vsi sprejeti sklepi neveljavni," so zapisali na ministrstvu. Ob tem so poudarili, da je ministrica prišla na sejo skupaj z obema državnima sekretarjema in dvema strokovnima sodelavcema, a ker je bila seja nesklepčna, ministrica na seji ni mogla sodelovati.

Zahteva za sklic seje je sledila objavi revizijskega poročila računskega sodišča, ki je ugotovilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo pri lanskem nakupu 13.000 prenosnih računalnikov za 6,5 milijona evrov ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pri nakupu računalnikov je ministrstvu več priporočil izdala tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Na podlagi ugotovitev računskega sodišča in KPK so v NSi s sklicem seje predlagali sprejetje dveh sklepov, s katerima bi komisija Stojmenovo Duh pozvala k odstopu, predsednika vlade Roberta Goloba pa, da DZ predlaga ministričino razrešitev. Oba sklepa so vsi štirje poslanci NSi na glasovanju podprli.

Na ministrstvu so še navedli, da je Stojmenova Duh na seji želela pojasniti, da so bili računalniki nabavljeni po popolnoma enakem postopku javnega naročila kot računalniška oprema za celotno državno upravo, ki se nabavlja že več kot 20 let. Prav tako je želela ponovno poudariti, da namestitev zadnje verzije operacijskega sistema in programov za delo ni dodaten oziroma nov strošek, saj so že od začetka projekta komunicirali, da se bo na prenosne računalnike namestilo odprtokodni operacijski sistem z ustreznimi programi.

Ob tem so še dodali, da so računalniki iz prvega in večine drugega poziva že pri končnih uporabnikih. Računalniki iz tretjega poziva pa bodo razdeljeni jeseni.

Po podatkih ministrstva so so v vseh treh pozivih za dodelitev računalniške opreme do zdaj skupno prejeli skoraj 17.000 vlog. "To pomeni, da je računalnikov še premalo za vse potrebe," so zapisali.