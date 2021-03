Računalniški model, ki vladam predlaga, katere ukrepe naj sprejmejo med epidemijo

Skupina raziskovalcev Inštituta Jožef Stefan se je udeležila posebnega tekmovanja, na katerem so morali izdelati računalniški model, ki bi ocenil, katere ukrepe naj vlade sprejemajo med epidemijo. Naši znanstveniki so osvojili drugo mesto in dobili več kot 200.000 evrov nagrade. Nekoliko manj navdušujoče pa je slišati, kaj je računalnik predlagal vladi. A moramo vedeti, da so želeli s tem modelom razviti dobro orodje za ljudi, ki odločajo. Računalnik namreč še ne zna oceniti, kakšne so naše vrednote in kaj res hočemo.

icon-expand