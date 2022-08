Računi višji, nakupovalne vrečke pa lažje

Draginja je dodobra izpraznila naše denarnice. V primerjavi z lanskim julijem za kruh plačamo 18 odstotkov več, za mleko, sir in jajca 15 odstotkov več ter kar 40 odstotkov več za olje. To so konkretne številke, ki se skrivajo za julijsko 11-odstotno inflacijo. V primerjavi z letom 2015 so zgolj cene hrane v povprečju poskočile za več kot četrtino, med njimi cena kruha za skoraj 30, cena mesa pa v povprečju za 40 odstotkov.

Preverili smo vse podražitve, ki jih spremlja Statistični urad RS. Kje so cene najbolj ponorele? Pri dobrinah, ki jih kupci na mizo oziroma v hladilnik dajemo dnevno. Cena kruha je v zadnjem letu zrastla za dobrih 18 odstotkov. Kaj to pomeni? Če kilogram polbelega hlebca danes stane dva evra in pol, je lani stal dva evra in pet centov, leta 2015 pa zgolj evro in osemdeset centov. icon-expand Kruh FOTO: Dreamstime Meso se je v povprečju podražilo za 14 odstotkov - perutnina celo za slabih 20. Torej če kilogram piščančjih prsi danes stane 10 evrov, smo lani zanj dali osem evrov, pred sedmimi leti pa zgolj 5,7 evra. Maslo se je medtem podražilo za dobrih 26 odstotkov. Če danes zavojček stane na primer tri evre, smo lani zanj dali približno 2,2 evra, pred sedmimi leti pa celo zgolj 1,6 evra. Kaj pa moka, testenine, sadje, zelenjava? Moka se je podražila za slabih 24 odstotkov. Torej če danes kilogram v trgovini stane en evro, je lani stala približno 76 centov. Testenine so dražje za 17 odstotkov. To je pri povprečnem kilogramu testenin 42 centov več kot lani. Konzervirano mleko pa je poraslo za 11 odstotkov. Kar bi zneslo dobrih deset centov več kot lani in 20 centov več kot pred sedmimi leti. icon-expand Nakupovanje FOTO: Dreamstime Za 17 odstotkov se je podražilo sveže sadje, zamrznjeno pa za kar 37 odstotkov. Kilogram sadja je tako v trgovini približno 35 centov dražji kot lani. Za slabih sedem odstotkov se je podražil tudi krompir. In kakšna bi bila razlika v končnem računu naštetih izdelkov? Kilogram kruha, piščančjega mesa, maslo, testenine, mleko, jabolka in krompir nas trenutno stanejo približno 22,9 evra, lani nas je tak nakup stal 18 evrov in pol, pred sedmimi leti pa zgolj slabih 14 evrov.