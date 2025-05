Računovodja 2: Ben Affleck in Jon Bernthal v vrhunskem akcijskem trilerju leta

OGLAS

Ben Affleck se vrača v eni svojih najbolj ikoničnih vlog, ob njem pa Jon Bernthal kot Brax – njegov brat, plačanec z moralnim kodeksom in neustavljivo silo. Skupaj postaneta tandem, ki združuje preciznost in brutalnost – in ju ne ustavi ne mafija, ne kartel, ne vojska poklicnih morilcev. Začne se vrtoglava in smrtonosna misija, ki Wolffa ne vodi le do korenin mednarodne zarote, ampak tudi nazaj k bratu, ki ga nikoli ni prenehal pogrešati.

Računovodja 2

"Računovodja je po izidu leta 2016 postal nekakšna kultna uspešnica," pravi Ben Affleck, ki je tudi producent nadaljevanja. "Ljudje so mi leta kasneje še vedno omenjali ta lik. Vedel sem, da imamo še kaj povedati."

Režiser Gavin O'Connor in scenarist Bill Dubuque sta si vzela čas, saj nadaljevanje filma na velika platna prihaja po več kot osmih letih. "Nismo želeli le kopirati prvega filma," pravi O'Connor. "Želeli smo novo pot. Več srca, več bratstva, več razlogov, zakaj sploh snemamo nadaljevanje."



Za ljubitelje akcijskih filmov, ki so uživali v izvirniku iz leta 2016, prinaša Računovodja 2 še več adrenalina, napetosti in presenetljivih preobratov.Ben Affleck in Jon Bernthal se vračata kot brata Wolff, katerih dinamika med hladno analitičnostjo in surovo močjo ustvarja eksplozivno kombinacijo.

Računovodja 2

ZAKAJ JE TO FILM, KI GA MORATE VIDETI:

Lik Christiana Wolffa je eden najbolj neobičajnih akcijskih protagonistov zadnjega desetletja – in tokrat gre še globlje. Affleck ga upodablja z neverjetno natančnostjo in tiho močjo. Brata proti vsem. Bernthal in Affleck imata na zaslonu kemijo, ki ni le eksplozivna – je človeška, boleča in ganljiva. "Ni vse v orožju. Gre za to, kaj pomeni biti brat, ko vse drugo odpove." Več akcije. Več čustev. Scenarij združuje napetost, psihološko dramo in koreografirane akcijske prizore, ki jih boste občutili v kosteh. Vračajo se ustvarjalci, ki vedo, kaj delajo. O'Connor in Dubuque znata graditi like, ne le spektakel. Vsak prizor nekaj pomeni. Vsaka rana nosi zgodbo. In ne nazadnje – film vas bo spomnil, zakaj hodimo v kino: "Želel sem, da ljudje po ogledu rečejo: To je bil noro dober film.' Da imajo občutek, da so doživeli nekaj skupnega, v temi, z drugimi gledalci. To je moč kina," dodaja režiser. Film Računovodja 2 v kina po Sloveniji v distribuciji Blitz Filma prihaja že ta četrtek, 24. aprila, vstopnice pa so že v prodaji.