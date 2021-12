Računsko sodišče bo opravilo revizijo opravljanja javne službe STA

Sklep o izvedbi revizije je Računsko sodišče izdalo 15. decembra, a so imeli revidiranci po prejemu sklepa še čas za ugovore. Teh ni bilo, zato je sklep v petek postal pravnomočen, so za STA pojasnili na Računskem sodišču.

Revidiranci bodo vlada, Urad vlade za komuniciranje (Ukom) in Slovenska tiskovna agencija (STA), je razvidno iz objavljenega sklepa.

V. d. direktorja STA Igor Kadunc, ki je vodenje agencije prevzel šele pred približno dvema mesecema, je ob tem ocenil, da je pomembno, da revizija zajema obdobje, ko se je nadomestilo za opravljanje javne službe izplačevalo na osnovi pogodbe, sklenjene za 2019, obdobje, ko se je izplačevalo na osnovi zahtevka STA v skladu z določili sedmega protikoronskega zakona, in obdobje po sprejetju vladne uredbe ter za zadnja dva meseca na osnovi sklenjene pogodbe za 2021.

Ker bo revizija zajemala čas do sredine prihodnjega leta, "ko predvidevamo preverbo prejšnjih in sedanjega načina izkazovanja osnov za izplačevanj nadomestila za opravljanje javne službe, bomo tako lahko do najboljšega načina prišli tudi s sprotnim preverjanjem strokovnjakov računskega sodišča," je še dodal Kadunc.

Prepričan pa je, da te aktivnosti Računskega sodišča ne pomenijo, da bi STA morda dobila previsoka izplačila nadomestila, "kajti vsa zadnja leta se del stroškov izvajanja javne službe pokriva z viškom prihodkov iz tržne dejavnosti". "Gre le za skladnost obračuna z vsemi akti, ki urejajo to področje in ustrezno poročanje," je pojasnil.

Ukom in vlada na prošnjo STA za komentar nista odgovorila.

Revizija prihaja po letu dni, ki ga je STA v pretežni meri preživela brez vladnega financiranja javne službe, ki jo STA opravlja po zakonu. Ukom je namreč financiranje javne službe najprej ustavil že lansko jesen, nato pa znova letos, ko je ni plačeval več kot 300 dni in je preživela zlasti na račun donacijske kampanje Za obSTAnek ter prodaje terjatev.

Kadunc in direktor Ukoma Uroš Urbanija sta nato 8. novembra podpisala pogodbo o opravljanju javne službe STA v letošnjem letu in pozneje sklenila tudi sodno poravnavo, po kateri je STA dobila za štiri mesece plačano javno službo v skladu z zahtevki za izvršbo, podanimi na sodišče na podlagi zakona o STA in sedmega protikoronskega zakona. Nekateri zahtevki naj bi bili plačani neposredno po vladni uredbi, ki je spremenila način financiranja na plačilo po kosu, kar so tako na STA kot v novinarskih organizacijah označili za nesprejemljivo, STA pa vladno uredbo tudi izpodbija na sodišču. Zadnja dva meseca naj bi bila financirana po sklenjeni pogodbi, ki pa je prav tako zbudila skrbi, saj predvideva zastonj uporabo fotografij, s tem pa posega na trg fotografskih storitev, na kar so opozorili tudi v aktivu fotoreporterjev.

V decembru so sicer stekla pogajanja o pogodbi o financiranju za prihodnje leto. Kadunc pričakuje, da dokler uredba velja, bo tudi pogodba bržkone podobna letošnji, je pa STA že posredovala predlog nekaterih sprememb, da pri izvajanju ne bi bilo različnega tolmačenja. "Povsem možno pa je, da bomo med letom 2022 na osnovi projekta preverbe osnov za obračun nadomestila ali ugotovitev Računskega sodišča prišli do sklenitve dodatka k pogodbi," je navedel in dodal, da to ne vpliva na to, da si želi pogodbo skleniti čim hitreje, "kajti le ta je osnova za sofinanciranje države". Določila sedmega protikoronskega zakona, po katerih sklenitev pogodbe ni bila pogoj za vzpostavitev financiranja, so namreč veljala le za letošnje leto.