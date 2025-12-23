Naslovnica
Računsko sodišče Državni volilni komisiji izreklo negativno mnenje

Ljubljana, 23. 12. 2025 15.45 pred 31 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Državna volilna komisija

Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja Državne volilne komisije (DVK) v letu 2024 ugotovilo več nepravilnosti, med drugim pri izplačilu nadomestil članom komisije ob izvedbi volilnih opravil in pri postopkih oddaje javnih naročil za nabavo materiala, storitev in osnovnih sredstev. Komisiji je zato izreklo negativno mnenje.

Cilj revizije, kot so danes sporočili iz Računskega sodišča, je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja DVK v letu 2024.

Kot so izpostavili, je DVK v letu 2024 nepravilno določila plačni razred javnima uslužbenkama, javno uslužbenko pa je premestila na delovno mesto, za katero ni izpolnjevala vseh pogojev. V več primerih je nepravilno izplačevala delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času, nepravilno je obračunala regrese za prehrano za opravljeno delo preko polnega delovnega časa.

Ugotovilo je tudi, da je komisija ob izvedbi volilnih opravil izplačala za 2454 evrov preveč nadomestil članom komisije, njene obveznosti so prevzemale nepooblaščene osebe ter ni vzpostavila ustreznega sistema finančnega poslovodstva in notranjih kontrol.

Nepravilno je izvedla tudi postopke oddaje javnih naročil za nabavo materiala, storitev in osnovnih sredstev v skupni vrednosti 1.389.400 evrov. Pri izplačilih v skupni vrednosti 6575 evrov ni preverila pravne podlage in obsega obveznosti. Poleg tega je dovolila opravljanje dela preko omejitev iz zakona o delovnih razmerjih in je javnim uslužbencem zagotavljala pravice v večjem obsegu, kot jim jih omogočajo predpisi, v skupnem znesku 4990 evrov, so navedli na Računskem sodišču.

Računsko sodišče od DVK ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj so na komisiji med revizijskim postopkom sprejeli ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, so še navedli v sporočilu.

Računsko sodišče Državna volilna komisija nepravilnosti javna naročila nadomestila

V Lešnici pri Otočcu bo zrastla nova hiša hospic

Na pediatrični kliniki prevzeli donacijo za paliativno oskrbo otrok

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajebant1
23. 12. 2025 16.20
Odkar je ta vlada ni inštitucije, ki bi delala po zakonih
Odgovori
0 0
Verus
23. 12. 2025 16.18
Pa, a je v tej državi EN SAM DOSTOJEN POLITIČNO AKTIVEN posameznik, posameznica? Pa za denar dušo prodate vragu ljudje božji. Enega dostojnega človeka več ni na pomembni poziciji. Samo dno dna se očitno podaja v politiko
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
23. 12. 2025 16.13
Kdo je že tam šef
Odgovori
+1
1 0
Minifa
23. 12. 2025 15.51
In izreklo partijsko kritiko...
Odgovori
+1
1 0
