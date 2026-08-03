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Slovenija

Računsko sodišče kritično do neučinkovitosti ministrstva za kulturo

Ljubljana, 03. 08. 2026 10.19 pred 31 minutami 2 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Računsko sodišče

Računsko sodišče je izvedlo revizijo ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do 2025. Meni, da je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito.

Od ministrstva je zahtevalo predložitev odzivnega poročila v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila ter mu podalo priporočila za izboljšanje poslovanja v šestih točkah.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je ministrstvo le delno ustrezno določilo cilje obravnavanih javnih razpisov, razpisne pogoje in kriterije za izbor programov in projektov, da ni vzpostavilo primernih mehanizmov za naknadno evalvacijo doseganja ciljev javnih razpisov in da ni spremljalo doseganja ciljev javnih razpisov, spremljanje izvajanja sofinanciranih programov oziroma projektov pa je bilo pomanjkljivo.

Ugotovilo je, da so bili cilji obravnavanih javnih razpisov povezani s cilji nacionalnega programa za kulturo, vendar niso bili določeni preverljivo in zanje ministrstvo ni določilo kazalnikov, ki bi mu omogočili spremljanje doseganja ciljev javnih razpisov. Med pogoji in kriteriji v javnih razpisih so tudi taki, ki so povezani s ciljem javnega razpisa, vendar niso dovolj jasno opredeljeni, kar se pri kriterijih kaže v upoštevanju različnih dejavnikov pri določanju ocene na podlagi istega kriterija.

Kot so zapisali pri računskem sodišču, je ministrstvo prijavitelje zavezalo k poročanju in za poročanje pripravilo obrazce. Pri tem so bile v reviziji ugotovljene pomanjkljivosti obrazcev, na primer, da finančne realizacije ni možno spremljati na ravni pogodbe, da se načrtovana in poročana struktura stroškov razlikujeta in da ministrstvo z obrazci za poročanje ni zagotovilo zadostne preglednosti za ustrezno spremljanje vsebinske realizacije posameznega programa oziroma projekta.

Dokumentacija (slika je simbolična)
Dokumentacija (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Ministrstvo v vseh primerih v reviziji obravnavanih izvajalcev ni preverjalo, ali so pravočasno dostavljali zahtevana letna poročila in ali so bila popolna in vsebinsko ustrezna, prav tako v vseh primerih ni izkazalo izvedenih preveritev ustreznosti zahtevkov za izplačilo, ki so jih predložili izvajalci, in s tem namenske porabe sredstev. Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da spremljanje ministrstva ni osredotočeno na izvajanje posameznega javnega razpisa, ampak na izvajanje posamezne pogodbe o sofinanciranju.

Kot so še navedli pri računskem sodišču, je bilo v obdobju 2018–2021 v okviru obeh javnih razpisov na voljo 14,7 milijona evrov, v obdobju 2022–2025 je bilo na voljo 20,8 milijona evrov in 29,4 milijona evrov v obdobju 2026–2029. Pri tem je cilj obeh razpisov vseskozi enak, in sicer povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin. Spremljanje doseganja ciljev je potrebno, da lahko ministrstvo utemelji upravičenost sofinanciranja tovrstnih programov in projektov, načrtuje obseg sredstev in upraviči njihovo povečanje.

STA je za odziv zaprosila ministrstvo za kulturo in nanj še čaka.

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KOMENTARJI9

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prfox
03. 08. 2026 10.51
Ves čas Golobove vlade, torej 4 leta, je tudi nekdo izgleda ščitil Smodeja iz Afere Fotopub, le kdo ?
Odgovori
0 0
Mio56
03. 08. 2026 10.48
"Pri tem je cilj obeh razpisov vseskozi enak, in sicer povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin." ko pod to spadajo razne noci Modrijanov in podobnih kvazi umetnikov pol ti je hitro jasno da bolše da se stredstva sploh ne koristijo!
Odgovori
+1
1 0
prfox
03. 08. 2026 10.47
Kaj ste pa pa pričakovali od njih? Pobasali so kar se je dalo v vrečko. Ušteli so se le ker niso sestavili vlade, ki bi vse pometla pod preprogo. Vprašanje sedaj pa je ali bo kdo odškodninsko odgovarjal ? Od afere računalniki naprej.
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0 0
realist9000
03. 08. 2026 10.42
Kako je to možno? So ja v levici sami strokovnjaki in veleumi teorije.
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+2
2 0
Mio56
03. 08. 2026 10.47
tle je govora ze o 2021 letu.... tko da so vsi isti!
Odgovori
0 0
Grizli14
03. 08. 2026 10.40
Sanjski job. Delaš na takšnih ministrstvih in podobnih. Delaš bolj malo pa še plačan si preveč.
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+2
2 0
KatiFafi
03. 08. 2026 10.33
Levica in ekonomija. To je tako kot bi kačo učil pet. Vrečko, te je vsaj malo sram?
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+4
4 0
realist9000
03. 08. 2026 10.43
Ne ni je sram. Je pa sram RTVSLO, da tega ni na poročilih.
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0 0
Bbcc12
03. 08. 2026 10.23
Kot vedno.
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+1
1 0
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