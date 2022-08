Računsko sodišče ministrstvu podalo priporočila na področju nevarnih odpadkov

Revizija računskega sodišča se nanaša na obdobje od začetka leta 2016 do konca lanskega junija. V tem obdobju se je skupna količina nevarnih odpadkov povečala za 15,3 odstotka.

Predlani je po podatkih statističnega urada skupaj nastalo 138.296 ton nevarnih odpadkov, kar je predstavljalo 1,8 odstotka vseh odpadkov skupaj. Nekaj manj kot 95 odstotkov nevarnih odpadkov je nastalo v okviru proizvodnih in storitvenih dejavnosti, preostalo so predstavljali nevarni komunalni odpadki.

Okoljsko ministrstvo je po navedbah revizorjev posvečalo določeno pozornost preprečevanju nastajanja odpadkov, manj pa je bilo aktivnosti za preprečevanje nevarnih odpadkov. Cilji in ukrepi na področju preprečevanja nastajanja odpadkov so se namreč na preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov nanašali le delno, izvajanja veljavnih ukrepov pa ministrstvo ni spremljalo, so ugotovili.