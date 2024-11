Računsko sodišče nasprotuje posegom vlade in DZ v njegovo neodvisnost

"Kako je organ lahko neodvisen, če ni finančno neodvisen?" se je vprašala predsednica računskega sodišča Jana Ahčin. Podobno so zapisali v protestni izjavi vladi in DZ. "Računsko sodišče kot ustavni organ po svoji naravi in vlogi, ki jo v sistemu državne ureditve ima, mora svoje delo opravljati visoko strokovno, nepristransko, objektivno in izjemno odgovorno," so navedli. Nezagotovljena finančna avtonomija mu po njihovem pojasnilu onemogoča, da svoje pristojnosti izvršuje učinkovito in nemoteno ne glede na vsakokratno personalno sestavo vlade.

Hkrati ruši ravnovesja med vejami oblasti znotraj sistema zavor in ravnovesij. S tem se posega v neodvisen položaj računskega sodišča, ki ima poudarjeno nadzorno funkcijo v ustavnem redu, tudi nad delovanjem izvršilne veje oblasti, so navedli. Vlado in DZ pozivajo, naj pri sprejemanju odločitev upoštevata ustavnopravni položaj in neodvisnost računskega sodišča.