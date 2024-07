Računsko sodišče o dvojnih merilih: SDS je imela daleč največ nepravilnosti

V SDS odgovarjajo, da nobena donacija stranki ni bila zatajena, pač pa da je prišlo do nenamerne napake zunanjega računovodstva in še, da aplikacija AJPES ni delovala, ter da je stranka SDS že med revizijo glede zaznanih napak izvedla popravljalni ukrep. Ob tem pa s prstom pokažejo na koalicijski SD in Gibanje Svoboda, ki da sta kljub – kot zapisujejo – ogromnim odstopanjem od normalnega poslovanja dobili pozitivno mnenje.

Računsko sodišče danes vse očitke zavrača in odgovarja, da so pri vseh strankah uporabljali enako metodologijo, na izrek mnenja pa vpliva seštevek vseh ugotovljenih nepravilnosti posamezne stranke. In teh je stranka SDS s skoraj 210 tisočaki imela z naskokom največ. In če je vsota nepravilnosti višja od dveh odstotkov skupnega obravnavnega zneska transakcij stranke, mnenje ni pozitivno.

V SDS pa v odzivu na revizijo glede donacij fizičnih oseb in torej največjega vložka Klavdije Snežič dodajajo, da lahko vsaka fizična oseba donacije nakaže kateri koli stranki - brez njihovega vedenja ali soglasja. In da zanje v nobenem primeru ni odgovorna stranka.