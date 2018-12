Računsko sodišče: slovenske šole ne ravnajo dovolj učinkovito s hrano

Osnovni šoli Brezovica pri Ljubljani so izrekli negativno mnenje o pravilnosti ravnanja s hrano, ostalim pa mnenje s pridržkom. Ker so ocenili, da šole s hrano ravnajo zgolj delno učinkovito, so jim priporočila, kako izboljšati poslovanje na tem področju. Od štirih šol so zahtevali še predložitev odzivnega poročila.

Revidirane šole so v letu 2017 za hrano porabile 64 milijonov evrov, starši pa so v povprečju za šolsko prehrano plačevali po 38 evrov, kaže zbirno poročilo računskega sodišča. Količina odpadne hrane je bila precejšnja, in sicer 18 kilogramov na učenca. Šole so kupile manj kot deset odstotkov ekoloških živil, a niso vedno izbirale po načelu najugodnejšega ponudnika. Lokalno hrano so kupovale, a niso upoštevale predpisov.

Obroki so bili večinoma pripravljeni v skladu s smernicami uravnotežene prehrane. Računsko sodišče je sicer potrdilo različne dobre prakse pri zmanjševanju ostankov hrane, a se jih šole niso lotevale dosledno in učinkovito.

Ravidiranim šestim šolam je lani ostalo kot 72 ton odpadne hrane. Točnih podatkov, koliko je odpadne hrane v vseh slovenskih osnovnih šolah, ni, je poudarilo računsko sodišče in opozorilo, da šole niso spremljale, kaj se zgodi z odpadno hrano.