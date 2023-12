Računsko sodišče ŠOUL očita več nepravilnosti: kam je šel denar?

ŠOUL je 0,5 milijona evrov v letu 2020 in 0,7 milijona evrov v letu 2021 namenila za projekte, vendar teh ni niti načrtovala, ni o njih poročala in jih ni dokumentirala na način, da bi bilo mogoče potrditi, da so bila sredstva za projekte porabljena namensko in transparentno. Zapisali so, da so bili posamezni projekti financirani tudi s prispevkom študentov, pri čemer ni bilo mogoče ugotoviti, komu so študenti plačali prispevek za izvedbo aktivnosti (ŠOUL ali drugim osebam). Poleg tega vsi projekti niso bili objavljeni na način, ki bi omogočal seznanitev vseh zainteresiranih študentov z aktivnostmi in s tem enakopraven dostop do vseh aktivnosti, nekateri projekti pa so bili že v izhodišču namenjeni le vnaprej znanemu omejenemu krogu oseb.