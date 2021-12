Računsko sodišče Sovi izreklo mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je pregledalo izplačila za redno dejavnost Sove ter izplačila iz posebnih sredstev, ki so namenjena izvajanju nalog iz 2. člena zakona o Sovi. Vsebina tajnega sodelovanja ni bila predmet revidiranja. Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo določene nepravilnosti na področju plač in zaposlovanja, javnih naročil in naročil s področja obrambe in varnosti, finančnega poslovanja, namenskosti porabe ter poslovanja s posebnimi sredstvi.

Računsko sodišče agenciji ni naložilo popravljalnih ukrepov. Ob tem so ugotovili, da je Sova od zadnje izvedene revizije bistveno izboljšala kontrolno okolje. Specifično poslovanje je v večji meri uredila z internimi akti ter uvedla dodatne notranje kontrole, zlasti na področju javnega naročanja ter poslovanja s posebnimi sredstvi.

Poročilo je zaradi podatkov, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko hudo škodovalo varnosti ali interesom države, označeno s stopnjo tajnosti, zato ni javno dostopno. Predali so ga le revidirancu in državnemu zboru, je zapisano na spletni strani Računskega sodišča.