Računsko sodišče: Dopolnitve revizije poslovanja STA ne bo

V Ukomu so odločitev za revizijo opravljanja javne službe STA sicer pozdravili, a so ocenili, da se sklep o izvedbi revizije "žal zdi zelo pomanjkljiv" . Zato so računskemu sodišču predlagali dopolnitev revizije, s katero bi preverili skladnost poslovanja s predpisi, ki v EU urejajo izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena. Ukom je tudi predlagal, naj računsko sodišče v STA izvede revidiranje pravilnosti poslovanja najmanj za poslovna leta od 2018 do 2021.

Računsko sodišče je namreč izdalo sklep o izvedbi revizije, v kateri bo izreklo mnenje o tem, ali vlada, vladni urad za komuniciranje (Ukom) in Slovenska tiskovna agencija (STA) zagotavljajo razmere za učinkovito opravljanje javne službe informiranja o dogodkih v Sloveniji in po svetu. Revidirali bodo obdobje od 1. januarja 2019 do 30. junija 2022.

Prepričani so namreč, da STA izvajanja nekaterih določb zakona o STA ni zagotovila skladno s predpisi EU ter da pri ločenem računovodskem evidentiranju dejavnosti gospodarske javne službe in tržne dejavnosti in poslovnih izidov ter sredstev in obveznosti ni upoštevala pravil slovenskega računovodskega standarda.

Toda računsko sodišče je pobudo Ukoma za dopolnitev revizije zavrnilo. Kot so sporočili iz Ukoma, je računsko sodišče v odgovoru navedlo, da opravlja revizije na podlagi programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti, ki ga določi predsednik sodišča za posamezno koledarsko leto. "Računsko sodišče ne želi preveriti spornih poslovnih praks nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča," so odločitev komentirali v Ukomu.

Kritični so tudi do zavrnitve pobude Finančne uprave RS (Furs) za podaljšanje revizijskega obdobja, in sicer od dneva ustanovitve Fursa avgusta 2014 do konca leta 2021. "Revizija, ki jo je predlagalo računsko sodišče le za leti 2020 in 2021, je očitno namerno izpustila obdobje, ko je Furs vodila nekdanja generalna direktorica, sedaj zaposlena na računskem sodišču, na katerem naj bi bila svetovalka predsednika. Po mnenju Ukoma je ravno v obdobju, ki ni zajeto v reviziji, prišlo do največjih napak v postopkih finančnega nadzora in finančnih preiskav."