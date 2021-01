Računsko sodišče: nabave zaščitne opreme neučinkovite

Časnik Delo je pridobil zaupni osnutek revizijskega poročila, ki ga je računsko sodišče poslalo revidirancem. Glavna ugotovitev je, da ravnanje vlade ni bilo učinkovito. A v poročilu naj posebej ne bi bil izpostavljen nihče.

V poročilu o nakupih zaščitne opreme v prvem valu epidemije je Zavod za blagovne rezerve sklenil 64 pogodb za zaščitno opremo. Revizorji, ki so preverjali učinkovitost nabav, so, kot pišeDelo, upoštevali dejstvo, da so bile okoliščine res izredne.