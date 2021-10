Računsko sodišče: Na MZ in ZZS ne vedo, koliko in katere zdravnike potrebujemo

Pregledali so poslovanje Ministrstva za zdravje (MZ) in Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) v zvezi z zagotavljanjem učinkovitega vstopa zdravnikov na trg dela in izboljševanja razmerja med potrebnim ter razpoložljivim številom zdravnikov. Kot pravijo, so pri tem prvenstveno iskali odgovor na vprašanje, ali sta ministrstvo in zbornica poskrbela za to, da so dejanske potrebe po zdravnikih znane, ali so znani tudi razlogi za pomanjkanje zdravnikov in ali se ti uspešno odpravljajo.

"V obdobju, na katero se nanaša revizija, MZ in ZZS po mnenju računskega sodišča nista bila učinkovita pri skrbi za učinkovit vstop zdravnikov na trg dela, poleg tega pa ni bilo mogoče potrditi, da sta bila učinkovita pri izboljševanju razmerja med potrebnim in razpoložljivim številom zdravnikov," so zapisali v svojem poročilu. Računsko sodišče je namreč ugotovilo, da ministrstvo in zbornica nista poskrbela za ugotavljanje dejanskih potreb po zdravnikih niti za ugotavljanje razlogov za morebitno pomanjkanje zdravnikov v okviru posameznih specialnosti. "Zaradi tega tudi nista mogla poskrbeti za to, da bi se razlogi za domnevno pomanjkanje zdravnikov uspešno odpravljali," menijo na računskem sodišču.

Določanje števila in vrst specializacij je bilo večinoma nepregledno in arbitrarno

Ker MZ in ZZS nista poskrbela za sistemsko ureditev ocenjevanja trenutnih, kratkoročnih in srednjeročnih potreb po zdravnikih, sta potrebe po zdravnikih ugotavljala vsako leto sproti, in sicer izključno v okviru javnih razpisov za specializacije. "Ob odsotnosti predpisane natančne metodologije za ugotavljanje potreb sta tako pri vsakem razpisu pripravila lastni metodologiji, na podlagi katerih pa je bilo določanje števila in vrst specializacij večinoma nepregledno in arbitrarno," menijo.

Pri določanju potreb po specializacijah so tako imeli največjo težo predlogi nacionalnih koordinatorjev, "pri čemer pa njihova vloga ni bila vnaprej natančno določena in zato njihovo delovanje za potrebe določitve specializacij tudi ni bilo enotno". Določanje števila in vrst specializacij tako ni bilo pregledno in enotno, niti natančno, ocenjujejo na računskem sodišču. "Obstoječa ureditev je omogočala, da so se potrebe po zdravnikih in s tem po specializacijah v praksi ugotavljale 'od spodaj navzgor' namesto od 'zgoraj navzdol', kar je lahko pomenilo, da potrebe niso bile nujno realne," so zapisali. Zato so bili po njihovi oceni postopki določanja specializacij neučinkoviti, saj ni bilo mogoče potrditi, da so bile določene tiste vrste in tako število posameznih vrst specializacij, po katerih so bile dejanske potrebe.

"Ministrstvo za zdravje v 12-letnem obdobju ni poskrbelo za pripravo realnih zdravniških standardov in normativov, ki bi temeljili na izvedenih analizah dejanskih in možnih obremenitev zdravnikov in bi predstavljali eno od temeljnih podlag za oblikovanje mreže javne zdravstvene službe," so kritični na računskem sodišču, kjer so ugotovili tudi, da je MZ namesto tega prepustilo pripravo zdravniških standardov in normativov Zdravniški zbornici Slovenije in sindikatom. "Ti so zdravniške standarde, ki temeljijo na glavarinskem sistemu, sprejeli leta 2011 v Modri knjigi standardov in normativov zdravnikov in zobozdravnikov, Ministrstvo za zdravje pa jih je zaradi sočasnih stavk zdravnikov potrdilo, čeprav so bili pomanjkljivo pripravljeni in čeprav ni proučilo pričakovanih učinkov njihovega sprejetja na vzdržnost zdravstvenega sistema," izpostavljajo na računskem sodišču.