Rad je rekel: 'Pridite še kdaj, potrkajte na vrata,' čeprav to ni bilo mogoče

Peter Ribič , florist iz Biotehniškega centra Naklo, se je s papežem doslej srečal osemkrat, vsako leto po zaključku dekoracij, bodisi za božič bodisi za veliko noč. "Navadno je po sporočilu mestu in svetu sprejel tudi nas vrtnarje, ki nas je bilo v delegaciji ponavadi okrog 20. Res je, da je imel rad ljudi." Vsakokrat, ko so imeli slovesnosti v Vatikanu, se je gibal med ljudmi, pravi Ribič, ki srečanja opisuje kot zanimiva, saj potekajo v majhnih skupinah, vendar v velikih in lepih dvoranah.

"Moji ljudje so revni in jaz sem eden izmed njih," je večkrat javno ponovil papež Frančišek, ki je že kot kardinal namesto v škofovski rezidenci živel v majhnem stanovanju, vozil se je z javnim prevozom ter si kuhal sam.

"Srečanje poteka v italijanskem jeziku, tudi v španskem, če kdo zna. Po vrnitvi z balkona, papež pride v dvorano, mu namestijo sedež, mi se zvrstimo v vrsto in lahko z njim spregovoriš, si voščiš lepe praznike. Vse skupaj traja minuto ali dve."

Avdienca pri papežu mu pomeni veliko priznanje. "Tam smo prisotni od leta 2011. Da se papež sreča z nami je zelo lepa priložnost. Vidiš človeka od blizu in vidiš, da je navaden človek, definitivno pastir. In to je zelo lep moment."

Ribič se je dotaknil tudi razlike med Frančiškom in njegovim predhodnikom Benediktom XVI. "Ko je bil papež Benedikt, je šlo vse po zelo ustaljenem redu, po nemško. Tudi kar se tiče cvetja, ga je bilo več na voljo, morda za odtenek bolj razkošno. V teh dnevih, ko je papež umrl, se veliko govori o njegovi skromnosti, in to se je ob začetku pontifikata zelo lepo videlo. Količina cvetja se je takrat zmanjšala, morda je vse postalo bolj preprosto. Če je do Benedikta veljalo strogo pravilo glede barvo rdeče-zelena kombinacija za božič in belo-rumena za veliko noč, so se kasneje, posebno ob prihodu beguncev, začele v dekoracije vpletati tudi druge barve, barve usmiljenja – roza, vijolična, kar je bilo bolj opazno v izdelavi dekoracij. Ta vpliv skromnosti se je čutil v vseh uradih v Vatikanu, vključno z vrtnarijo."

Za našo medijsko hišo je spregovoril tudi pater Robert Baščič, rektor Bazilike Marija Pomagaj na Brezju, ki se je s papežem srečal petkrat, prvič neformalno že drugi dan po njegovi izvolitvi, v družbi misionarja Pedra Opeke. Prvi uradni sprejem pa je doživel septembra 2014, ko so mu v zahvalo za 200-letnico Marije pomagaj na Brezjah podarili plašč in prt za njegov oltar v domu sv. Marte, kjer je vsak dan maševal. "In to je bilo v zahvalo, ker nam je papež podaril tudi Marijin mašni plašč za 200-letnico, tudi z besedilom in s svojim podpisom. Sedaj smo ga dali v baziliko, zraven sveče pa še napis in sliko. Ljudje se tam ustavijo, molijo zanj, v soboto, ko bo pokopan, bomo imeli sveto mašo zadušnico."

Baščič o njegovi ljudskosti pravi, da se je ta izražala tudi v tem, kako je rad bil med ljudmi. "Kadarkoli sem bil na trgu Sv. Petra, ko je šel od maše, kjer je zgledal bolj tog, je vedno oživel, ko je stopil med množico. Bil je popolnoma drugačen. Vedno se je hotel rokovati, srečati z najbolj ubogimi, otroki, ki jih je imel posebno rad. Vedno, ko smo imel kakšna srečanja z njim, kot misijonarji usmiljenja ali pa kot rektorji svetišč, nas je bilo tudi 500 v dvorani. Gneča je bila najbolj spredaj, ker so se vsi želeli srečati s papežem in so dajali prednost velikim svetiščem, mi pa, ker smo majhni, smo vedno stali nekje zadaj. A papež je vedno dejal, da se hoče z vsemi rokovati."