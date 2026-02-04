Naslovnica
Slovenija

Radan zahteva 2,7 milijona od države: poravnave ni bilo

Ljubljana , 04. 02. 2026 12.03 pred 11 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Sojenje Ivanu Radanu

Na pravdnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani je potekal poravnavni narok v tožbi, s katero zdravnik Ivan Radan od države zahteva 2,7 milijona evrov odškodnine. Poravnavni narok, ki je potekal za zaprtimi vrati, ni uspel. Pravdni postopek se bo na sodišču nadaljeval maja.

Radana danes na sodišče ni bilo. Njegova zagovornica Katja Gvajc je vložila novo obsežno dokumentacijo v podkrepitev tožbe, v kateri je predlagala tudi, da sodišče obravnavo zapre za javnost. Sodnica Jelka Podgoršek bo o tem odločala naslednjič, ko se bo do izključitve javnosti opredelila državna odvetnica Jasmina Trivič.

Državni odvetnici je sodnica določila 45-dnevni rok, da se opredeli do kompleksne pripravljalne dokumentacije. Po navedbah sodnice dokumentacija vključuje številne trditve in dokazne predloge, zaradi katerih sodišče danes ni moglo podati načrta reševanja zadeve. Na naslednjem naroku, ki bo 25. maja, bodo med drugim zaslišali Radana.

Sojenje Ivanu Radanu
Sojenje Ivanu Radanu
FOTO: Damjan Žibert

Radana je tožilstvo kazensko preganjalo po tistem, ko so v javnost januarja 2015 prišli očitki, da naj bi na nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bolnikom, ki so bili na smrt bolni, v žilo vbrizgali kalij, kar naj bi povzročilo njihovo smrt.

Tožilstvo mu je sprva očitalo umore šestih bolnikov, pozneje je očitke za dva umora umaknilo, nato je očitke o umorih še prekvalificiralo v očitke za uboje. Očitalo mu je tudi neupravičeno snemanje bolnikov, zlorabo položaja s predpisovanjem receptov in ponarejanje listin.

Po nekaj manj kot treh letih sojenja, je sodišče Radana na prvi stopnji novembra 2018 oprostilo, maja 2020 pa je višje sodišče oprostilno sodbo potrdilo. Marca 2023 se je na državnem odvetništvu začel predhodni postopek za poravnavo, sledila je tožba.

radan država sojenje
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bojer
04. 02. 2026 19.01
A je Imel plačane tudi nadure v tistem času, .... ?
Odgovori
+0
1 1
borjac
04. 02. 2026 16.49
Tale človek bi ne smel nositi naziva doktor Radan , moral bi biti v zaporu ne pa da zahteva 2,7 milijona € odškodnine , V ZAPORU BI MORAL BITI , zdravniški lobiji so mu rešili kožo.
Odgovori
+1
2 1
bandit1
04. 02. 2026 14.47
U D B A bi to poravnavo rešila v 24 urah. Toliko o lopovih.
Odgovori
+3
5 2
96bimBo
04. 02. 2026 14.00
Oprostilni sodbi sledi odškodnina.
Odgovori
+5
7 2
Buci in Bobo
04. 02. 2026 12.36
odškodnina mu pripada.
Odgovori
+8
11 3
