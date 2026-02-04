Radan zahteva 2,7 milijona od države: poravnave ni bilo

Državni odvetnici je sodnica določila 45-dnevni rok, da se opredeli do kompleksne pripravljalne dokumentacije. Po navedbah sodnice dokumentacija vključuje številne trditve in dokazne predloge, zaradi katerih sodišče danes ni moglo podati načrta reševanja zadeve. Na naslednjem naroku, ki bo 25. maja, bodo med drugim zaslišali Radana.

Radana danes na sodišče ni bilo. Njegova zagovornica Katja Gvajc je vložila novo obsežno dokumentacijo v podkrepitev tožbe, v kateri je predlagala tudi, da sodišče obravnavo zapre za javnost. Sodnica Jelka Podgoršek bo o tem odločala naslednjič, ko se bo do izključitve javnosti opredelila državna odvetnica Jasmina Trivič.

Radana je tožilstvo kazensko preganjalo po tistem, ko so v javnost januarja 2015 prišli očitki, da naj bi na nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bolnikom, ki so bili na smrt bolni, v žilo vbrizgali kalij, kar naj bi povzročilo njihovo smrt.

Tožilstvo mu je sprva očitalo umore šestih bolnikov, pozneje je očitke za dva umora umaknilo, nato je očitke o umorih še prekvalificiralo v očitke za uboje. Očitalo mu je tudi neupravičeno snemanje bolnikov, zlorabo položaja s predpisovanjem receptov in ponarejanje listin.

Po nekaj manj kot treh letih sojenja, je sodišče Radana na prvi stopnji novembra 2018 oprostilo, maja 2020 pa je višje sodišče oprostilno sodbo potrdilo. Marca 2023 se je na državnem odvetništvu začel predhodni postopek za poravnavo, sledila je tožba.