Omejitev 30 km/h izven naselja: kazni letijo, krajani besnijo

Omenjeno cesto, ob kateri stojita ena hiša in obrtna cona Črna vas, uporabljajo vaščani Blejske Dobrave, obrtniki in zaposleni v POC Črna vas, pa tudi ostali občani Jesenic.

"Na odseku izven naselja so en teden po znaku za omejitev hitrosti postavili še radar in izdajali kazni voznikom, kot da je zadeva v naselju. Pol občanov je dobilo položnice s točkami – kazni v naselju so, kot vemo, višje kot izven naselja. Vsi so že dali pritožbe na prejete kazni ," je za 24ur.com pojasnil Bruno Kalčič , lokalni obrtnik.

"Mimo hiše Blejska Dobrava 1, ki stoji izven naselja Blejska Dobrava, poteka 6 metrov široka cesta. Na obeh straneh ceste je 1,4 metra širok pločnik, v neposredni (cca 15 metrov) bližini je tudi prehod za pešce. Zato smo prepričani, da je odrejena omejitev hitrosti nepotrebna, neargumentirana in nesmiselna, oziroma zelo arogantna represija nad občani, " so ostro izpostavili.

Pločnik in prehod za pešce bi še kako prav prišla v vasi Kočna. "Cesta je zelo obremenjena s prometom, tudi tam, kjer je omejitev 70 km/h, otroci pešačijo na šolski avtobus. Vaščani se že več let na različnih institucijah trudijo, da bi skozi celo naselje omejili hitrost na 50 km/h, do danes jim ni prisluhnila in ugodila še nobena. Na srečo še ni bilo hujše prometne nesreče. "

Tudi vas Blejska Dobrava nima pločnika, omejitev na vseh odsekih, razen 200-metrskega odseka mimo šole, je 40 km/h. "Skozi celo vas po cesti otroci hodijo v šolo (prvi trije razredi) in na šolski avtobus, prehod za pešce je samo pred šolo. Nesreč do sedaj ni bilo," pišejo občani.

Vas Lipce, na primer, nima pločnika in prehoda za pešce, otroci po cesti hodijo skozi celo vas na šolski avtobus. "Omejitev je 40 km/h, nesreč do sedaj ni bilo. Ko otroke pripelje šolski avtobus, morajo čez prehod za pešce preko ceste, kjer je omejitev 60 km/h (cesta Jesenice- Gorje) ."

Domačini so v peticiji navedli primere prometnih ureditev v treh vaseh krajevne skupnosti Blejska Dobrava, kjer je bistveno več prometa in manj varnosti, pa kljub temu na cestah velja višja omejitev.

Pristojne pozivajo, naj v najkrajšem možnem času, najkasneje do konca meseca, skličejo sestanek z vaščani in pojasnijo razloge ter predložijo dokumentacijo za zgoraj omenjene ukrepe.

Zahtevajo tudi, da se za omenjeni odsek postavi znak prepovedano parkiranje in ustavljanje, saj je na lokaciji tudi avtomobilski prodajno servisni center Junik-M, ki za Dars na avtocestnem sklupu 4 opravlja storitve avtovleke in tam vsakodnevno razklada in naklada avtomobile.

922 podpisanih občanov, od tega je 40 žigov in podpisov lokalnih obrtnikov in podjetnikov, od župana občine Jesenice, odgovornih na komunalni direkciji občine Jesenice in medobčinskega inšpektorata ter redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica zahteva, da se znak za omejitev 30 km/h odstrani in se omejitev postavi na 50 km/h.

Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (MIR) Jesenice so za 24ur.com povedali, da razumejo razburjenje občanov ob postavitvi stacionarnega radarskega ohišja, saj gre za nepriljubljen ukrep, ki kot tak omogoča učinkovito obravnavo prehitrih in posledično nevarnih voznikov.

"Osnovni namen tovrstnih ukrepov v prometu ni povzročanje nezadovoljstva voznikom, temveč ravno nasprotno – bolj varno odvijanje prometa in večja prometna varnost nasploh. Zavedamo se, da globa, izdana kršitelju zaradi prekoračitve hitrosti, ni prijetna, vendar je to tudi njen namen – da odvrača voznike od tovrstnih nevarnih in nedovoljenih ravnanj v prometu," je pojasnil Gregor Jarkovič, vodja MIR.

Po besedah redarstva se vsi postopki o prekrških vodijo skladno z Zakonom o prekrških in v skladu z vsemi veljavnimi protokoli. "Vsakemu kršitelju je zagotovljeno sodno varstvo, če meni, da so bile njegove pravice v postopku kršene ali da gre za napačno ugotovljena dejstva očitanega prekrška. O tem v nadaljevanju presojajo pristojna sodišča, ki odločajo o zakonitosti ukrepov prekrškovnih organov," so zapisali.

Podatkov o tem, koliko prometnih kazni je bilo v tem času izdanih, nimajo, saj številčne statistike kršitev na posamezni točki meritev ne vodijo.

Prometna ureditev in oprema na tem delu je ustrezna in skladna z zakonodajo in je kot taka namenjena izboljšanju prometne varnosti. Na tem delu, tako kot tudi na mnogih drugih delih po občini, že več let spremljamo stanje prometne varnosti, predvsem s postavitvijo preventivno opozorilnih tabel VI VOZITE, ki na večini lokacij dokaj učinkovito dosežejo svoj namen zmanjšanja nedovoljenih hitrosti, so še pojasnili.

"Namen teh utripajočih prikazovalnikov hitrosti je, da voznike opomni na prehitro vožnjo, opozori pa ne le na predpise, ampak na odgovornost, ki jo imamo v prometu. Pri odčitkih statistike teh tabel in občasnih meritvah hitrosti se je ugotavljalo, da se nedovoljene hitrosti na tem delu niso zmanjšale na pričakovano raven, zato se je po zgledu stopnjevanja ukrepov in pozitivnih učinkov iz več slovenskih in evropskih krajev pri zmanjševanju dovoljene hitrosti, dodatno omejila hitrost in postavilo ohišje za fiksni merilec hitrosti. V nadaljevanju se in se bo občasno tudi izvajalo meritve hitrosti,"".

Kot še pravijo, predvsem računajo na preventivno pozitiven učinek samega radarskega ohišja. "V tem kontekstu v nadaljevanju razmišljamo tudi o postavitvi dodatnih opozorilnih prometnih tabel, ki bi voznike pravočasno opozarjale na prisotnost stacionarnega merilnika hitrosti, kot so tudi že predlagali nekateri občani. Glede na pobude občanov bomo v sodelovanju s pristojnimi organi pregledali prometno signalizacijo na tem delu in v okviru možnosti namestili dodatna opozorila na veljaven prometni režim, ki bodo tudi voznike z morebitno slabšo zaznavo v prometu pravočasno opozorile na prometna pravila na tem delu."

Izpostavili so, da je v tem delu – sploh v času letne turistične sezone – promet obremenjen predvsem (in ne samo) z vozili, ki obiskujejo naravne znamenitosti v območju Soteske Vintgar. "Cesta zaradi svojih funkcionalnih karakteristik omogoča hitrosti, ki so nevarne in nedovoljene, zato si želimo, da bi bil promet kljub dodatnim sezonskim obremenitvah še vedno varen, predvsem za lokalne udeležence v prometu, ki so nevarnostim povezanih s prevelikimi hitrostmi na tem delu najbolj izpostavljeni. Posebej pa o nevarnostih (pre)hitre vožnje ne bi pisal, saj menim, da so škodljivosti dovolj javno znane," je še zapisal Jarkovič.