Radarska slika, ki je preplavila splet: 'Motnja v radarskih podatkih'

Vsakič, ko se na radarski sliki (bodisi naših slovenskih meteoroloških postaj bodisi v tujini) pojavijo t. i. koncentrični krogi, splet preplavijo fotografije "krožnega pulziranja neviht". O njih so se vremenoslovci tudi že večkrat razpisali in jih pojasnili.
Ob tokratnem deževju in posameznih nevihtah, ki so se pojavile tudi ponekod po Sloveniji, pa so uporabniki družbenih omrežij na radarski sliki opazili nekaj manj poznanega – nenavadno "vrtinčenje nevihtnih oblakov". Tudi tokrat so seveda zanimiv "pojav" delili s spletom in tam iskali tudi pojasnila.
Vrtinčenje naj bi se, sodeč po fotografijah portala Windy, pojavilo okoli 14.30, na radarski sliki pa ga je bilo mogoče opaziti nad Italijo, Slovenijo in hrvaško Istro.
Pod objavo nekaterih fotografij so se odzvali tudi na Agenciji RS za okolje (Arso). Kot so pojasnili, krogi na radarski sliki ne predstavljajo dejanskih padavin, temveč gre za motnjo v radarskih podatkih. "Izvirajo iz podatkov meritev radarja Fossalon v Italiji," so pojasnili.
"Natančnega vzroka ne poznamo, najverjetneje pa je povezana z meritvijo ali obdelavo podatkov," so na Arsu še pojasnili na družbenem omrežju X.
Na spletni strani sicer pojasnjujejo tudi pojav koncentričnih krogov na radarskih slikah. "Radar meri atmosfero z anteno, ki se vrti okrog navpične osi. Vsak obrat naredi pri višjem kotu. Nad vsako talno točko zato radar meri padavine na različnih višinah. Iz vseh teh izmerkov potem radarjev računalnik izvleče največjega in ta se prikaže na radarski sliki. Kar se kaže na sliki, torej niso padavine pri tleh, ampak nekje nad tlemi," pišejo.
Ob tem dodajajo, da so slojevite padavine takšne, da imajo na višini izoterme 0 stopinj ojačan radarski odboj (zaradi taljenja padajočega snega), vzdolž radarskega snopa, pri danem dvižnem kotu, pa se zato izmeri ojačan odmev tam, kjer snop seka pas taljenja. "Različno nagnjeni snopi sekajo pas taljenja pri različnih razdaljah. Projekcije maksimalnih odmevov / odbojnosti na tla imajo zato obliko koncentričnih krogov," pojasnjujejo.
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