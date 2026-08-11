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Slovenija

Radarska slika, ki je preplavila splet: 'Motnja v radarskih podatkih'

Ljubljana, 11. 08. 2026 18.13 pred 16 urami 2 min branja 89

Avtor:
M.P.
Vrtinčenje oblakov

Uporabniki spleta so ob tokratnem vremenskem dogajanju na portalu Windy opazili nenavadno radarsko sliko. Ta namreč prikazuje zanimivo vrtinčenje nevihtnih oblakov nad območjem Italije, Slovenije in Hrvaške, ki naj bi se sodeč po podatkih odvijalo okoli 14.30. A kot pojasnjujejo na Agenciji RS za okolje, krogi na radarski sliki ne predstavljajo dejanskih padavin, temveč gre zgolj za motnjo v podatkih.

Vsakič, ko se na radarski sliki (bodisi naših slovenskih meteoroloških postaj bodisi v tujini) pojavijo t. i. koncentrični krogi, splet preplavijo fotografije "krožnega pulziranja neviht". O njih so se vremenoslovci tudi že večkrat razpisali in jih pojasnili.

Ob tokratnem deževju in posameznih nevihtah, ki so se pojavile tudi ponekod po Sloveniji, pa so uporabniki družbenih omrežij na radarski sliki opazili nekaj manj poznanega – nenavadno "vrtinčenje nevihtnih oblakov". Tudi tokrat so seveda zanimiv "pojav" delili s spletom in tam iskali tudi pojasnila.

Vrtinčenje naj bi se, sodeč po fotografijah portala Windy, pojavilo okoli 14.30, na radarski sliki pa ga je bilo mogoče opaziti nad Italijo, Slovenijo in hrvaško Istro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod objavo nekaterih fotografij so se odzvali tudi na Agenciji RS za okolje (Arso). Kot so pojasnili, krogi na radarski sliki ne predstavljajo dejanskih padavin, temveč gre za motnjo v radarskih podatkih. "Izvirajo iz podatkov meritev radarja Fossalon v Italiji," so pojasnili.

"Natančnega vzroka ne poznamo, najverjetneje pa je povezana z meritvijo ali obdelavo podatkov," so na Arsu še pojasnili na družbenem omrežju X.

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Na spletni strani sicer pojasnjujejo tudi pojav koncentričnih krogov na radarskih slikah. "Radar meri atmosfero z anteno, ki se vrti okrog navpične osi. Vsak obrat naredi pri višjem kotu. Nad vsako talno točko zato radar meri padavine na različnih višinah. Iz vseh teh izmerkov potem radarjev računalnik izvleče največjega in ta se prikaže na radarski sliki. Kar se kaže na sliki, torej niso padavine pri tleh, ampak nekje nad tlemi," pišejo.

Ob tem dodajajo, da so slojevite padavine takšne, da imajo na višini izoterme 0 stopinj ojačan radarski odboj (zaradi taljenja padajočega snega), vzdolž radarskega snopa, pri danem dvižnem kotu, pa se zato izmeri ojačan odmev tam, kjer snop seka pas taljenja. "Različno nagnjeni snopi sekajo pas taljenja pri različnih razdaljah. Projekcije maksimalnih odmevov / odbojnosti na tla imajo zato obliko koncentričnih krogov," pojasnjujejo.

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KOMENTARJI89

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zmerni pesimist
12. 08. 2026 10.32
Vse je totalno zmešano z temi mavričnimi zastavami
Odgovori
0 0
galeon
12. 08. 2026 09.50
ARSO ima motnje vsakič, ko je treba vreme napovedat. Me zanima na katerem stebru imajo montiran radar.
Odgovori
0 0
PARTIZAN PEPE
12. 08. 2026 08.49
Ja pa kaj še...kere klobase boste še prodajal tem prostoživečim klonom brez možganov
Odgovori
0 0
Wolfman
12. 08. 2026 08.37
V Hoferju so že dolge vrste!!!
Odgovori
0 0
Colgate
11. 08. 2026 21.33
Stevanovićevi volilci v paniki, spet gre za NATO teorije zarote
Odgovori
+2
5 3
boslo
11. 08. 2026 21.36
V Lidlu je zmanjkalo alufolije
Odgovori
+3
6 3
EU Dig. Cenzura
11. 08. 2026 21.38
Ja zmanjkalo jo je ker jo je boslo pokupil.
Odgovori
-2
2 4
Colgate
11. 08. 2026 21.40
@digCenzura Kdo je po tvoje kriv...NATO, Vatikan, Unicef, Coca-Cola?🤔
Odgovori
+2
2 0
Petur
11. 08. 2026 21.26
Putinu vzeti računalnik iz rok..to bo..
Odgovori
-4
0 4
Podlesničar
12. 08. 2026 08.53
Alu folijo na glavo.
Odgovori
+1
1 0
Ponent
11. 08. 2026 21.24
pa take motnje se večkrat pojavijo zadnje čase, v vseh mogočih oblikah... zanimivo. Same motnje
Odgovori
+0
5 5
Slovenska pomlad
11. 08. 2026 21.20
Začelo se je..
Odgovori
-3
3 6
boslo
11. 08. 2026 21.24
Vse po planu...
Odgovori
-1
3 4
Komentator aligator
11. 08. 2026 21.17
Podobno kot na volitvah pri preštevanju.
Odgovori
+2
5 3
NeXadileC
11. 08. 2026 21.15
Prikrivanje dejstev?
Odgovori
-3
5 8
Dr Dre
11. 08. 2026 21.13
To ni GEOINŽINIRING, gre le za motnho.. Vse je OK💪💪💪
Odgovori
-2
3 5
Astalaviva1958
11. 08. 2026 21.07
kake motnje to je zarota pa nezemljani pa Janša je kriv vsega pa to...
Odgovori
-3
2 5
Brus1234
11. 08. 2026 21.18
ja, saj on je nezemljan...
Odgovori
-2
1 3
96bimBo
11. 08. 2026 21.01
Mogoče ni primerljivo, ampak tudi ladijski (trgovska mornarica) radarji niso popolni. Oficir krova mi je povedal, da je ribiška ladja izginila iz zaslona v Rokavskem prelivu, pa ni bila v mrtvem kotu.
Odgovori
+0
2 2
dark Cat
11. 08. 2026 21.01
In izbris🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Agent Provokator
11. 08. 2026 20.57
Meni se zdi kot, da se je odprl portal, skozi katrerega vstopajo nezemljani.
Odgovori
-2
1 3
dark Cat
11. 08. 2026 20.56
Zelo vazn info...celo za naslovnico👍
Odgovori
+2
3 1
Stauffenberg
11. 08. 2026 20.51
Sem klical v Aviano pa so rekli, da gre vse po planu.
Odgovori
+4
7 3
boslo
11. 08. 2026 21.14
Kje jutri špricajo?
Odgovori
-1
3 4
a res1
11. 08. 2026 20.49
Kaj palamudite, ko sploh ne poznate delovanja radarja. Pač tehnika je šla malo po svoje in to je to v tem primeru. Ali vam pa nikoli ne zamrzne računalnik, internet itd... Res pa so napovedi arsa katastrofa, se pozna penzija...
Odgovori
+1
4 3
devote
11. 08. 2026 20.46
Pa saj se vse pocasi sestavlja...prihaja vse na dan..kot elitna pedofilija in kanibalizem. NI potrebe po nobenih razlagah. Vsak svoje si naj misli... . Nizkocenovniki , ki so zaprasevali tudi v masovne stecaje...tako je slej ko prej z vsakim ,ki se proda satanu.
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+3
6 3
galeon
11. 08. 2026 20.45
ARSO ima motnje vsakič, ko je treba vreme napovedat. Me zanima na katerem stebru imajo montiran radar.
Odgovori
+1
5 4
theZ
11. 08. 2026 21.08
Motnje mislim da so nekje drugje, sem delal zunaj 12 let in bil odvisen od vremena, nekako sem znal brat napovedi b.p. in si prilagodil delavnik..., samo povem. :)
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-1
0 1
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