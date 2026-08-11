Radarska slika, ki je preplavila splet: 'Motnja v radarskih podatkih'

Vsakič, ko se na radarski sliki (bodisi naših slovenskih meteoroloških postaj bodisi v tujini) pojavijo t. i. koncentrični krogi, splet preplavijo fotografije "krožnega pulziranja neviht". O njih so se vremenoslovci tudi že večkrat razpisali in jih pojasnili.

Ob tokratnem deževju in posameznih nevihtah, ki so se pojavile tudi ponekod po Sloveniji, pa so uporabniki družbenih omrežij na radarski sliki opazili nekaj manj poznanega – nenavadno "vrtinčenje nevihtnih oblakov". Tudi tokrat so seveda zanimiv "pojav" delili s spletom in tam iskali tudi pojasnila.

Vrtinčenje naj bi se, sodeč po fotografijah portala Windy, pojavilo okoli 14.30, na radarski sliki pa ga je bilo mogoče opaziti nad Italijo, Slovenijo in hrvaško Istro.