Slovenija

Zvesti Šeškovi navijači: Tako kot v Leipzigu nas lahko pričakuje tudi v Manchestru

Radeče, 08. 08. 2025 18.42 | Posodobljeno pred 33 minutami

Avtor
Mark Vidrih , Urša Vrečar
Komentarji
2

Zgodovinski premik za slovenski nogomet: slovenski reprezentant Benjamin Šeško bo v kratkem tudi uradno postal član angleškega prvoligaša Manchester Uniteda. In nikjer niso bolj ponosni na Benjamina Šeška kot v njegovih domačih Radečah. "Skromen, preprost in delaven fant, ki se kljub uspehom ni spremenil." S temi besedami Šeška opisujejo krajani Radeč, ki se že veselijo, da bo eden od nizkocenovnih letalskih prevoznikov že čez nekaj mesecev začel ponujati neposredne letalske povezave med Ljubljano in Manchestrom.

Nič drugega kot sreča, veselje in ponos. Takšni so po zgodovinskem prestopu odzivi prebivalcev Radeč, majhnega kraja ob Savi, kjer je svojo nogometno pot začel novi napadalec Manchester Uniteda - Benjamin Šeško. "Super, za Radeče je to nekaj zelo pomembnega, smo zelo veseli, v čast nam je, da imamo takega med nami." "Fajn poba je, dober igralec, hudičevo dober, pa še boljši bo," so navdušeni krajani in navijači, ki so že pred časom ustanovili Navijaško skupino Benjamina Šeška.

"Še večkrat se bomo dobili v našem klubu, še več bo tekem, Anglija igra tudi v nedeljo, soboto popoldne, bo lažje. Ta angleška liga je zelo razgibana, kar se tiče prenosov," se tekem Šeška v novi ekipi veseli eden od ustanoviteljev navijaške skupine Zoran Čulk

Preberi še Domača gostilna, izkaznica št. 1 in hišna mačka Henrik

In kaj lahko Manchester United ponudi Šešku in obratno? "Brez dvoma bo tudi pri rdečih vragih zelo uspešen," mu napovedujeta prvi trener Jernej Čeh in nekdanji predsednik lokalnega nogometnega kluba NK Radeče Simon Bolte. "Jaz mislim, da bo kar eden od nosilcev igre, če so si ga tako želeli, mislim, da že imajo načrt z njim, rečeno je bilo, da bo imel eno vodilnih vlog," je optimističen Čeh. 

"Glede na njegove predispozicije mislim, da je to prava liga zanj, da se bo boril, da bo prosperiral in napredoval," upa tudi Bolte. 

Navijaška skupina Benjamina Šeška
Navijaška skupina Benjamina Šeška FOTO: POP TV

Odlična novica za navijače: nova neposredna letalska povezava med Ljubljano in Manchestrom

In s svojimi predstavami v svet ponesel tudi ime domačega kraja, so prepričani v klubu navijačev. "Vsekakor je to taka reklama za Radeče, da si mi ne moremo predstavljati. Sevnica ni uspela z Melanijo Trump, imamo mi zdaj priložnost, da to izkoristimo z Benjaminom Šeškom," napoveduje Čulk. 

"To je tudi za Slovenijo in slovenski nogomet zelo odlična zadeva. Samo ponosni smo lahko Slovenci, da imamo takšne športnike, še bolj pa mi, Radečani, da se je tak talent rodil in da je lahko tak prestop opravil, kot ga je," meni Bolte. 

"Tako kot na tekmah v Leipzigu nas zdaj lahko pričakuješ tudi v Manchestru," Šešku še sporočajo domači navijači. "So pa super povezave, letalo do Anglije, potem pa tri ure hitri vlak do Manchestra, tako da osem ur bomo porabili, isto, kot smo zdaj do Leipziga," ocenjuje Čulk. 

A - kot se je izkazalo pred kratkim - šlo bo še hitreje: že kmalu bo namreč zaživela nova neposredna letalska povezava med Ljubljano in Manchestrom. "Očitno so bili jasnovidni oziroma že naprej predvideli, tako da bo idealno za obisk kakšne tekme in ogled Benjamina v živo," napoveduje Čeh.&nbsp;

Vsem navijačem zato v vednost: britanski nizkocenovec Easyjet bo lete med Ljubljano in Manchestrom ponujal vsak torek in soboto, od 4. novembra naprej.

Navdušeni tudi člani Kluba navijačev Manchester United Slovenija

Od sreče, veselja in ponosa prekipevajo tudi najbolj zvesti navijači Rdečih vragov pri nas. In napovedujejo, da bodo že jutri kupovali nove rdeče drese s številko in imenom Benjamina Šeška. "Mislil sem, da se ne bom več vrnil v Manchester na nogometno tekmo, a zdaj, ko imajo Šeška, se bom vrnil v upanju, da mu stisnem roko," pravi dolgoletni član Kluba navijačev Manchester United Slovenija, ki je obenem povedal tudi, da upa, da bo 22-letnik pomagal vrniti Manchester United na pota stare slave.

Manchester United nogomet prestop Benjamin Šeško Radeče nogometni prestop navijači
