Radi delamo, radi živimo

Zaposleni v skupini Eurospin so del dinamičnega in organiziranega okolja , v katerem je vsak dan drugačen od prejšnjega in v katerem vsak dan skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih, strank in za našo prihodnost.

Ponujamo ti varno zaposlitev, saj v večji meri zaposlujemo za nedoločen čas. Pričakuješ lahko višji nadomestili za malico (7,96 EUR na dan) in kilometrino (0,21 EUR na kilometer) ter visoko izplačilo regresa (1.700 EUR neto). Ob koncu leta in rojstnih dnevih se lahko veseliš vrednostnih bonov, ponujamo pa ti tudi možnost karierne rasti ter napredovanja na druga delovna mesta. Podpiramo tvojo samoiniciativnost in ti omogočamo veliko mero samostojnosti pri opravljanju dela. Vsi zaposleni v trgovinah delajo od ponedeljka do sobote, večinoma za polni delovni čas. Večinoma delajo v dveh izmenah, in sicer v dopoldanski in popoldanski. Zaradi narave dela lahko pride do sprememb. Izjema so mesarji – prodajalci, ki delajo samo dopoldanske izmene.

Kot rečeno; ne le, da radi delamo, temveč tudi radi živimo. Smo te prepričali?