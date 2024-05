Radi smo Krkini prostovoljci

Ker je treba pomagati. Ker je preveč stisk, Ker je preveč pomanjkanja najosnovnejših dobrin. Ker lahko nekomu polepšamo dan. Tako Krkini prostovoljci odgovarjamo na vprašanje zakaj sodelujemo v dobrodelni akciji. Ne glede na razloge smo se različnih dejavnostih 11. Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva lotili z obilo dobre volje in iskreno željo pomagati. O prijetnem vzdušju in prijateljskih vezeh, ki smo jih v tem tednu spletli z mnogimi posamezniki, govorijo tudi posnetki in video z različnih lokacij. In medtem ko prebirate te vrstice, Krkini prostovoljci še naprej pišemo nove srčne zgodbe.

11. Krkin teden humanosti in prostovoljstva, smo začeli v ponedeljek, 6. maja, in bo potekal vse do sobote, 11. maja. Zbiramo oblačila, knjige, šolske in druge potrebščine za odrasle in otroke, pomagamo na Rdečem križu in Karitasu, darujemo kri, pomagamo in se družimo s stanovalci Domov starejših občanov ter varovanci varstveno-delovnih centrov oz. drugih zavodov in ustanov, ter z učenci šol s prilagojenim programom. Zbiramo tudi hrano za male živali iz zavetišč ter pomagamo pri vzdrževalnih delih v zavetiščih, zadnji dan akcije pa organiziramo dan odprtih vrat za zaposlene in njihove družinske člane.

Aktivnosti potekajo v vseh slovenskih mestih in okoliških krajih, kjer je Krka prisotna. S številnimi dejavnostmi pa so se nam pridružili tudi sodelavci v 21 državah, kjer imamo svoja podjetja in predstavništva. Vsako leto sodeluje več prostovoljcev. S sodelovanjem ne le spodbujamo drug drugega k pomoči sočloveku, ampak predvsem krepimo zavest, da je pomoč ljudem v stiski ne le lepa gesta, ampak izraz solidarnosti.

Izjemno prijetna so druženja s stanovalci v 19 Domovih starejših občanov po Sloveniji, s katerimi smo se odpravili na sprehode, jim pomagali pri vsakdanjih opravilih, se z njimi poveselili ob glasbenih nastopih in sodelovali na delavnicah in tombolah. Bivanje v domu smo jim popestrili tudi z vajami za spomin in športnimi igrami, vse tiste, ki pa jim leta onemogočajo gibanje, smo z vozički peljali na sprehod.

Zanimiv program smo pripravili tudi za varovance in člane različnih ustanov po Sloveniji. S praktičnimi delavnicami in predstavitvami smo razveseljevali otroke šol s prilagojenim programom, varovance in uporabnike varstveno-delovnih centrov ter drugih zavodov v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru, Strunjanu in drugje. Tako smo organizirali različne ustvarjalne delavnice, piknike in predstavitve – od predstavitve gasilcev do potapljanja in reševanja. Ob pomoči krkašev so se pomerili tudi v Pikovih športnih igrah, si ogledali kino predstavo, se poučili o čebelarstvu ter se kopali v bazenu Term Krka. Skupini članov društva Polžek smo omogočili ogled obrata Notol 2, naši prostovoljci pa so učencem v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela pomagali pri učenju in domačih nalogah ter jim pripravili poučno delavnico, na kateri so spoznali kemijske poskuse.

Za dobrodelnost je potrebno le veliko in odprto srce. Zato tudi letos krkaši s srčnimi dejanji pomagamo spreminjati svet na bolje. Zavedamo pa se, da lahko pozitivne zgodbe, ki spodbujajo solidarnost, v okolju širimo le skupaj z vami. Zato bomo veseli vsake objave.