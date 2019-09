Radiate: Nova kolekcija Rita Ora za Deichmann

Z lastnoročno izbranimi dizajni je Rita Ora, ambasadorka znamke Deichmann, pomagala ustvariti mladostno in eklektično kolekcijo, ki odraža njeno kreativnost in edinstveno stilsko zavest. »Moj slog zaznamuje moja drža. S svojo obleko in obutvijo kažem svetu, kako se počutim,« pravi Rita Ora. Vsak model iz kolekcije za prihajajočo sezono upodablja drugačen občutek, kot je na primer svoboda, ustvarjalnost, radovednost ali moč, ter nas navdihuje, da s svojim individualnim slogom izražamo lasten značaj.

V jesensko-zimski kolekciji Deichmann bodo tako letos blesteli največji trendi prihajajoče sezone: t. i. chunky superge z robustnim podplatom in neonskimi detajli v svetlo rumenem in leopardjem potisku ter superge v srebrnem ali zlatem kovinskem odtenku z grobo izrezanim podplatom, ki bodo kombinacijam elegance in udobja dali nove dimenzije. V spekter zvezdniške kolekcije sta Rita Ora in Deichmann vključila tudi rokerske škornje, gležnjarje v kavbojskem slogu, bleščeče škornje, ki segajo nad kolena, ter škornje v kačjem vzorcu. »S kolekcijo #Radiate sem hotela sporočiti ljudem, naj se v svoji koži počutijo dobro in hkrati zasijejo kot rokerske zvezde. Želim si, da se v teh čevljih zabavajo in si dovolijo preizkusiti nekaj novega.«Sijoči poudarki, kovinske zakovice in neti, uvezeni biseri, pentlje in paščki, odsevni materiali in še mnogo več. Kolekcija Rita Ora za Deichmann izžareva neustrašen karakter, po katerem slovi svetovno znana pevka, in nas izziva, da na odru svojega življenja zasijemo v najlepši luči.