Radikalizirani Slovenec v azilnem domu grozil, da se bo razstrelil

Okoli 11. ure zvečer naj bi po naših neuradnih informacijah pred azilni dom na Viču prišla dva moška, eden od njiju naj bi vstopil v stavbo in grozil, da se bo razstrelil. Ob tem naj bi vzklikal "Alah akbar" (Alah je velik, op. a.). Drugi moški naj bi ga čakal v avtu.

Moški, ki je grozil, naj bi bil po naših podatkih radikalizirani Slovenec.

Na kraju je posredovala specialna enota Policije, ki je moškega na koncu prijela. Odgovore Policije še čakamo.

Dvignili stopnjo teroristične ogroženosti

Medresorska delovna skupina za terorizem je sicer v tem tednu začasno dvignila oceno teroristične ogroženosti s predhodno opredeljene nizke na srednjo.

Pristojni organi, ki sodelujejo pri delu medresorske delovne skupine, so ocenili, "da je začasni dvig stopnje teroristične ogroženosti potreben zaradi trenutnih zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter številnih pozivov terorističnih organizacij k izvajanju terorističnih in drugih nasilnih dejanj v zahodnih državah".

"Napad je zelo verjeten oziroma pričakovan," so srednjo stopnjo opisali pri Medresorski delovni skupini za protiterorizem, ki sicer uporablja petstopenjski model.