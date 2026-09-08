Radikalna šolska reforma, SVIZ na nogah

Prihaja radikalna šolska reforma. Adijo devetletka, v osnovne šole se vrača "moderna osemletka", napoveduje minister za izobraževanje Borut Rončević. Ob tem pa v izobraževalnem sistemu načrtujejo tudi spremembe ocenjevanja, bolj individualen pristop, več učiteljske avtoritete pa tudi več ideološke pluralnosti. Velike besede in smeli načrti ob razgnitvi alarmantnih podatkov o osnovnih dosežkih slovenskih 15-letnikov, ki se slabšajo na vseh področjih. Tako pri bralni, matematični kot pri naravoslovni pismenosti. Toda ali ni to zgolj rokohitrsko vračanje k nečemu, kar smo pred leti že poznali? Največji posamični sindikat v državi – SVIZ, ki ga vodi Branimir Štrukelj – je že na nogah. Veliko odprtih vprašanj pa imajo tudi učitelji in ravnatelji.

Praksi, ki so jo osnovne šole poznale zadnjih 23 let, očitno bijejo zadnja leta. Namesto devetletke bi se s šolskim letom 2028/2029 znova uvedlo osem razredov. "Pomoje bi bilo to smiselno, ker bi šli eno leto starejši v šolo," meni ?? "Otroci so premajhni, da bi šli tako zgodaj v šolo," pravi. "Mogoče bi bilo eno leto otrokom prihranjeno, da bi dali mir otroštvu – če bodo začeli s 7. leti starosti." A ravnatelj Osnovne šole Kašelj Jernej Šoštar na zgodnje šolanje gleda drugače od staršev. "Otroci so kot spužve. In prej ko se jih stimulira, prej kot jih daš v okolje, ki je stimulativno in od njih terja tudi kakšen miselni napor, je pravzaprav za njih preko igre bistveno lažje ter hitreje osvajajo znanja," pravi. Osemletka pa bi po njegovem če ne drugega – pomenila vsaj eno generacijo otrok manj. "Kar potem pomeni tudi viške kadra in reorganizacijo celotnega sistema," dodaja Šoštar. Lahko pa je to tudi ena od rešitev za pomanjkanje učiteljev, meni glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) Branimir Štrukelj. "Odrežete en razred v osnovni šoli in imate namesto devet osem razredov in ste en velik del problema s pomanjkanjem učiteljev, ki je seveda težek problem, rešili. Ampak jaz ne bi tega svetoval." Kadrovsko okrepitev bi lahko prinesla tudi ministrova napoved, da bi v šolah lahko učili tudi tisti, ki niso šli po klasični poti pedagoškega študija, vrata v šolski sistem bi odprla dokazila. "To poznamo iz nerazvitih držav, kjer je ključen problem, recimo v Afriki, da poučujejo ljudje, ki nimajo ustrezne pedagoške izobrazbe," razlaga Štrukelj. "Učitelj ni zgolj tisti, ki poučuje, ampak je pravzaprav mentor, vzgojitelj, tisti, ki s svojim zgledom, s svojimi dejanji, s svojo odprtostjo, širokostjo, s svojimi didaktičnimi pristopi notranje motivira učence in jih vleče naprej," dodaja Šoštar. "In če je to pot k višji stopnji kakovosti, da bodo lahko učili vsi, ki imajo pet minut časa, potem pravzaprav ne vem, ali živim v državi, ki rešuje tako zahtevne probleme z zahtevano resnostjo," še poudarja glavni tajnik SVIZ. Tudi pomembnosti nacionalnega preverjanja znanja, ki zdaj predstavlja merilo za vpis v srednjo šolo, Šoštar ne bi popolnoma izničil. "V kolikor za učence nima nekega večjega pomena, ga učenci seveda vzamejo tudi temu primerno. In sedaj, ko smo imeli reformo in je NPZ del tudi vpisa v srednjo šolo, so rezultati boljši in učenci tudi bolj odgovorno pristopajo k temu," poudarja ravnatelj OŠ Kašelj. "Spreminjati stvari zato, ker želiš biti všečen, ali pa ker imaš občutek, da bi bili starši s tem bolj zadovoljni, je po moje premalo za nek resen izobraževalni sistem, od katerega je odvisna prihodnosti države," pa dodaja Štrukelj. Sogovornika pa predvsem pogrešata, da pri oblikovanju sprememb niso sodelovali tisti, ki jih bodo na koncu tudi izvajali. V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem soočili ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića in predsednika Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Saša Božiča.