Radio Capris znova organizira akcijo Hladilnik toplega srca za pomoč ljudem v stiski

Praznični december je za marsikoga najlepši čas v letu, a ne za vse. Še posebej ne za ljudi, ki so v stiski. Da ne bi pozabili nanje, v decembru potekajo številne dobrodelne akcije. Eno največjih na Obali že leta prirejajo kolegi z Radia Capris. Hladilnik toplega srca - tako so poimenovali zbiranje hrane za ljudi v socialni stiski. Odziv je iz leta v leto večji, zbrano hrano preštevajo v tonah. Pomagajo ne le posamezniki, veliko je tudi kolektivov, od športnih do gasilcev in policistov.