Proračun, ki bi ogrozil obstoj Radia Študent, ni bil sprejet

Spomnimo

Uprava in uredništvo Zavoda Radia Študent (RŠ) sta opozarjala, da je novoizvoljeni študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) na zasedanju 30. decembra odločal o proračunu za leto 2021, v katerem postavke za sofinanciranje RŠ ni več. Kot so zapisali na RŠ, je že pred omenjenim zasedanjem študentski zbor ŠOU spremenil pravilnik o financiranju študentske organizacije, "v katerem po novem ni niti minimalnih odstotkov za financiranje iz koncesijske dajatve za delovanje članov družine ŠOU".

V sporočilu za javnost piše, da je osnutek proračuna ŠOU za leto 2021 vreden slabe tri milijone evrov, prvo branje v študentskem zboru pa je potekalo tik pred novim letom. "Najbolj v nebo vpijoče nesorazmerje je vidno pri Študentskem kampusu, ki iz koncesijske dajatve v letu 2021 prejme 325.000 evrov,"so zapisali in izrazili pomisleke o delovanju kampusa v času epidemije, medtem ko je RŠ deloval ves čas."Ni odveč spomniti, da je Radiu Študent med epidemijo ob intenzivnem prilagajanju na nove razmere uspelo zagotoviti izvedbo vseh tekočih projektov ter celo okrepiti program, vključno s posebnimi medijskimi pokrivanji novega koronavirusa," piše.

Po besedah predstavnikov radia pa je kljub navedenemu RŠ v letu 2020 v primerjavi z ostalimi člani družine ŠOU"povsem defavorizirano potegnil najkrajšo", na kar so opozarjali že sredi leta. Ob tem so dodali, da sicer ustrezna podpora radiu pada že skoraj desetletje. Leta 2012 naj bi prejeli 230.000 evrov, lani, v času krize, pa so bili deležni zgolj podpore za redno delovanje v višini 120.000 evrov.

Na RŠ so prepričani, da so bila nesorazmerno nizka sredstva ŠOU, ki so jih prejemali še lani, "porabljena bolje kot milijoni za plače, sejnine in neobratujoče zavode ŠOU".Na RŠ zato od ŠOU zahtevajo, da jim "sorazmerno z znižanjem njihovega proračuna, za katerega sicer razumejo, da je okleščen zaradi posledic epidemije, v letu 2021 nameni vsaj 120.000 evrov".Nadalje se na radiu zavzemajo tudi"za ohranitev minimalnih deležev financiranja zavodov družine ŠOU" ter za "vključitev RŠ v vse pogovore o njegovi negotovi prihodnosti".

"Preživetveni izziv, pred katerim se je Radio Študent znašel danes, je brez primere v celotni 50-letni zgodovini te pomembne in tudi v evropskem merilu edinstvene medijske, izobraževalne in kulturne institucije, ki jo trenutno sestavlja več kot 200 mladih honorarnih sodelavk in sodelavcev, ki dnevno ustvarijo 17 ur živega programa," so še sporočili z RŠ, v uredništvu katerega so se kalili številni danes prepoznavni posamezniki.