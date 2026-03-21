Radiolog Rupreht zapušča mariborski UKC: sočasno delal tudi za SB Ptuj

Tričlanska komisija je v nadzoru ugotovila, da je radiolog Mitja Rupreht med delom v matičnem mariborskem kliničnem centru nekajkrat sočasno delal tudi za SB Ptuj ali za zasebno ordinacijo Digitalna slikovna diagnostika Ptuj. S tem je po ugotovitvah komisije kršil delovno zakonodajo ter zakonodajo s področja zdravstvene dejavnosti in s področja obligacijskega prava.

"Zaradi pravne in osebne občutljivosti zadeve vsebine postopka v tej fazi ne komentiram," je za TV Slovenija sporočil Rupreht. Ob tem je dodal, da zavrača očitke nadzora in da je odgovor nanje podal že delodajalcu.

Nadzorni komisiji je pojasnjeval, da je šlo pri delu za več izvajalcev hkrati za pomote v registru delovnega časa, je razvidno iz poročila nadzora. Komisija pa je sklenila, da te trditve ne vzdržijo. Zato je UKC Maribor 2. februarja uvedel postopek odpovedi delovnega razmerja. V kateri fazi je ta, niso pojasnili. Rupreht pa pravi, da izredne odpovedi ni prejel, je pa odpoved dal sam, še poroča TV Slovenija.