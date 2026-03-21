Slovenija

Radiolog Rupreht zapušča mariborski UKC: sočasno delal tudi za SB Ptuj

Maribor, 21. 03. 2026 15.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
UKC Maribor

V UKC Maribor so zaključili izredni notranji nadzor nad radiologom Mitjo Ruprehtom. Ta je pokazal, da je radiolog med delom v bolnišnici izvajal preiskave tudi za druge izvajalce, zato je klinični center uvedel postopek prekinitve delovnega razmerja z njim. Rupreht očitke zavrača.

Tričlanska komisija je v nadzoru ugotovila, da je radiolog Mitja Rupreht med delom v matičnem mariborskem kliničnem centru nekajkrat sočasno delal tudi za SB Ptuj ali za zasebno ordinacijo Digitalna slikovna diagnostika Ptuj. S tem je po ugotovitvah komisije kršil delovno zakonodajo ter zakonodajo s področja zdravstvene dejavnosti in s področja obligacijskega prava.

"Zaradi pravne in osebne občutljivosti zadeve vsebine postopka v tej fazi ne komentiram," je za TV Slovenija sporočil Rupreht. Ob tem je dodal, da zavrača očitke nadzora in da je odgovor nanje podal že delodajalcu.

Nadzorni komisiji je pojasnjeval, da je šlo pri delu za več izvajalcev hkrati za pomote v registru delovnega časa, je razvidno iz poročila nadzora. Komisija pa je sklenila, da te trditve ne vzdržijo. Zato je UKC Maribor 2. februarja uvedel postopek odpovedi delovnega razmerja. V kateri fazi je ta, niso pojasnili. Rupreht pa pravi, da izredne odpovedi ni prejel, je pa odpoved dal sam, še poroča TV Slovenija.

Preberi še Izredni nadzor: delal več ur, kot jih ima teden

Nekdanji predstojnik radiološkega oddelka UKC Maribor je oktobra 2025 opravil 1565 magnetnih resonanc, od tega 150 za UKC Maribor, ostalo pa za Splošno bolnišnico Ptuj (417) in zasebno podjetje Digitalna slikovna diagnostika (998), ki deluje na Ptuju in ima koncesijo. Rupreht je javno zatrjeval, da dodatno delo v celoti opravi izven rednega delovnega časa v UKC Maribor.

mitja rupreht ukc maribor

