Radiologu Zoranu Miloševiču vrhovno sodišče razveljavilo pravnomočno sodbo

Vrhovni sodniki so sledili zahtevi Miloševičevega odvetnika Milana Krstića glede zatrjevanih kršitev, da sta se torej na prvostopenjskem zgodili kršitev poštenega sojenja in pravica do obrambe, obe kršitvi sta bili Miloševiču kršeni tudi na višjem sodišču. Krstić je v zahtevi za varstvo zakonitosti navajal, da prvostopenjsko sodišče kot pričo ni neposredno zaslišalo obtoženčevega sina Mihaela Miloševiča Štambergerja , ki je bil sprva tudi obtožen in so mu sodili skupaj z očetom, poroča Večer.

V svojem zagovoru je Miloševič Štamberger povedal, da je na svoj račun v Švici prejel denar od družbe Newport Medical, ki je bila hčerinska družbe Emporio Medical, da je denar dvignil in ga izročil očetu. Tožilstvo mu je očitalo kaznivo dejanje pranja denarja, vendar je tožilstvo med sojenjem Miloševiča Štambergerja umaknilo obtožnico in je sodišče zanj izdalo zavrnilno sodbo. S tem se je njegov položaj bistveno spremenil, torej iz obtoženca v pričo. Miloševičeva obramba je prvostopenjskemu sodišču predlagala, da njegovega sina zasliši kot pričo, vendar je to sodišče zavrnilo kot nepotreben dokaz.

Spoznan za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja

Okrožno sodišče v Ljubljani je Miloševiča aprila 2022 spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu je tri leta zaporne kazni in 50.000 evrov denarne kazni. Po mnenju okrožnega sodišča je Miloševič kriv, da je za ohranitev posla dobave spiral za zapiranje možganskih anevrizem proizvajalca Boston Scientific/Target Therapeutics od predstavnikov družbe Emporio Medical v času od junija 2008 do avgusta 2012 zase prejemal nedovoljene denarne nagrade v skupni višini 101.300 evrov. Denar je bil nakazan na njegov bančni račun na Hrvaškem in na sinov bančni račun v Švici, nakazila pa so prihajala z bančnih računov z družbo Emporio Medical povezane avstrijske družbe Newport Medical Handels.

Na izrek sodbe sta se na višje sodišče pritožila obtoženi Miloševič in njegov zagovornik. Višje sodišče mu je zaporno kazen znižalo za leto dni, denarna kazen je ostala nespremenjena. Njegov odvetnik je nato na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti in z njo uspel. Vrhovni sodniki so razveljavili sodbo ljubljanskega višjega sodišča in primer znova vrnili na ljubljansko okrožno sodišče, še poroča Večer.